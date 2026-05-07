Ukrajinci ponovno udarili Rusiju: Napali brod koji nosi moćne rakete Kalibr

07.05.2026 u 18:56

Uništenje ruskog broda Izvor: Društvene mreže / Autor: Facebook/Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine
Ukrajinci su na obalama Kaspijskog jezera protekle noći uništili mali brod koji može nositi krstareće projektile Kalibr. Riječ je o raketama kojima su ukrajinski gradovi gađani s Crnog mora

Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine izvijestio je o akcijama provedenima protekle noći u okupiranim područjima Ukrajine, ali i duboko u ruskom teritoriju.

Tako su u blizini pomorske baze Kaspijsk u Dagestanu, koja se nalazi na zapadnoj obali Kaspijskog jezera, nedaleko od Mahačkale, pogodili višenamjenski mali raketni brod klase Projekt 22800 Karakurt, koji je, prema njihovim riječima, sposoban lansirati krstareće rakete Kalibr.

Što mogu rakete Kalibr?

Riječ je o skupini raketa koje se mogu lansirati s broda, iz podmornice i iz zraka. Neke inačice imaju drugi pogonski stupanj koji pokreće dodatno ubrzanje u terminalnom prilazu meti, smanjujući vrijeme reakcije obrambenih sustava, s time da podzvučne varijante imaju veći domet od nadzvučnih. Projektil može nositi bojnu glavu težine do 500 kilograma eksploziva ili termonuklearnu bojnu glavu.

Postoji nekoliko tvrdnji o maksimalnom dometu kopnenih napada Kalibra. Pentagon procjenjuje njegov domet na 1400 kilometara, a Rusi tvrde da je domet 1500 kilometara. Tvrdnje o dometu od čak 2500 kilometara odnose se, najvjerojatnije, na termonuklearnu bojnu glavu.

Projektil je dizajniran tako da dijeli komponente među varijantama koje se lansiraju s površine i podmornice, ali se svaki raketa sastoji od različitih komponenti. Ove rakete su često korištene za napade na Ukrajinu s Crnoga Mora.

Napadi na okupiranim područjima

Ukrajinske snage također su napale rusko zapovjedno mjesto u Sosnivki u Luganskoj oblasti i zemaljsku kontrolnu postaju u blizini Jasne u Donjeckoj oblasti.

Osim toga, pogođeno je skladište streljiva u Kalmikivki i skladište goriva i maziva u blizini Smoljaninova u Luganskoj oblasti.

Ukrajinske trupe također su izvele napade na skupine ruskog osoblja u blizini Dersova u Donjeckoj oblasti i Smila u Zaporiškoj oblasti.

