Maja Šuput otkrila s kim se prvi put poljubila i nasmijala sve okupljene

Tijekom nastupa na tradicionalnom Slovenskom vikendu u Biogradu na Moru, Maja Šuput podijelila je detalj iz mladosti koji do sada nije bio poznat javnosti. U svom prepoznatljivom, razigranom stilu, pjevačica je publiku osvojila spontanošću i humorom.

U jednom trenutku na pozornicu je pozvala mladića iz publike i započela priču koja je odmah privukla pažnju okupljenih.

‘Znate li da sam se ja prvi put poljubila... sa Slovencem! Majke mi mile!’ uzviknula je, što je izazvalo glasan smijeh i pljesak na biogradskoj rivi. Dodala je kroz šalu kako je još od malih nogu ‘radila na međunarodnim odnosima’, a cijeli trenutak zabilježen je na videu koji je objavio portal 023.hr.

Nakon priznanja, mladić koji je stajao uz nju na pozornici iskoristio je trenutak i nježno je poljubio u obraz, što je publika popratila dodatnim oduševljenjem.