Maja Šuput otkrila s kim se prvi put poljubila i nasmijala sve okupljene

Neočekivano priznanje Maje Šuput s pozornice u Biogradu na Moru nasmijalo je publiku i brzo se proširilo društvenim mrežama
Tijekom nastupa na tradicionalnom Slovenskom vikendu u Biogradu na Moru, Maja Šuput podijelila je detalj iz mladosti koji do sada nije bio poznat javnosti. U svom prepoznatljivom, razigranom stilu, pjevačica je publiku osvojila spontanošću i humorom.
Priznanje s pozornice
U jednom trenutku na pozornicu je pozvala mladića iz publike i započela priču koja je odmah privukla pažnju okupljenih.
‘Znate li da sam se ja prvi put poljubila... sa Slovencem! Majke mi mile!’ uzviknula je, što je izazvalo glasan smijeh i pljesak na biogradskoj rivi. Dodala je kroz šalu kako je još od malih nogu ‘radila na međunarodnim odnosima’, a cijeli trenutak zabilježen je na videu koji je objavio portal 023.hr.
Nakon priznanja, mladić koji je stajao uz nju na pozornici iskoristio je trenutak i nježno je poljubio u obraz, što je publika popratila dodatnim oduševljenjem.
Na pozornici je Maja još jednom pokazala da njezini scenski outfiti rijetko prolaze nezapaženo. Umjesto klasične koncertne haljine ili šljokičastog kombinezona, odabrala je sportski inspiriran look u kojem glavnu riječ vodi jakna s prepoznatljivim Adidasovim prugama na rukavima. Komad koji inače pripada svijetu trenirki i streetweara ovdje je dobio sasvim drukčiju ulogu: postao je scenski komad s dozom drame.