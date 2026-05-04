Cameron Diaz dobila treće dijete, pa otvoreno progovorila o majčinstvu nakon 50-e

Holivudska glumica Cameron Diaz postala je majka treći put u 53. godini, a samo nekoliko dana prije sretnog trenutka iskreno je priznala da osjeća pritisak zbog kasnog majčinstva i razlike u godinama u odnosu na druge majke

Holivudska zvijezda Cameron Diaz i njezin suprug, glazbenik Benji Madden, objavili su na Instagramu kako su dobili sina Nautasa Maddena. Par, koji je u braku od 2015., već ima kćer Raddix i sina Cardinala, rođene putem surogat-majke. 'Presretni smo, uzbuđeni i osjećamo se blagoslovljeno', poručili su uz objavu rođenja trećeg djeteta.

Razlika u godinama Samo nekoliko dana prije objave vijesti, Diaz je progovorila o izazovima majčinstva u kasnijoj dobi. Priznala je kako se ponekad osjeća drukčije u odnosu na druge majke. 'Žene koje imaju djecu u isto vrijeme kad i ja doslovno su 20 godina mlađe. To je zanimljiva pozicija jer ja nisam te dobi', rekla je za magazin OK!. Dodala je kako je svjesna razlike, ali je ne doživljava negativno: 'To je potpuno u redu, ali želim se osjećati vitalno za svoje dijete. Pokušavam ostati živa kao i svaka druga majka.'

Fokus na dugovječnost Glumica, koja je prvi put postala majka s 47 godina, kaže da ju je roditeljstvo dodatno potaknulo da brine o zdravlju i dugovječnosti. 'Obožavam biti majka. To je najbolji, najbolji, najbolji dio mog života. Jedini pritisak koji sada osjećam je da moram živjeti barem do 107, znate?', iskreno je priznala. U razgovoru s prijateljicom Gwyneth Paltrow u podcastu Goop ranije je istaknula kako se njezin pogled na starenje potpuno promijenio. 'Koncept starenja potpuno se promijenio, čak i u posljednjih deset godina. Uzbuđena sam. Imam još 50 ili 60 godina pred sobom – želim doživjeti 110', rekla je, dodajući kako želi biti uz svoju kćer i kad ona uđe u četrdesete. Podrška i genetika Diaz ističe kako se osjeća sretnom jer ima snažnu mrežu podrške. 'Sretna sam što sam ove dobi, što imam prijateljice i svu podršku u odgoju djece', rekla je, dodajući kako vjeruje da joj i genetika ide u prilog dugom životu. Prisjetila se i bake koja je u 72. godini bila iznimno aktivna: 'Mislim da sam nešto od toga naslijedila.'

Cameron Diaz sa suprugom Izvor: Profimedia / Autor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Cameron Diaz sa suprugom Izvor: Profimedia / Autor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia