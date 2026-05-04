Hrvatska se danas prisjeća više od 400 djece poginule u Domovinskom ratu

Taj datum podsjetnik je na 3. svibnja 1992. godine koji je upamćen kao jedan od najokrutnijih dana u povijesti Slavonskog Broda. Toga je dana ubijeno najviše djece u jednome danu, njih šestero, a ubijeni su kada je na kuću u kojoj su se nalazili pala avio-bomba tzv. krmača.

U zračnim napadima tzv. Jugoslavenske narodne armije istog je dana poginulo 16 Brođana, a 60 ih je ranjeno.

U Slavonskom Brodu u ratu je poginulo ukupno 28 djece, što je najveći broj poginule djece u nekom gradu ili općini u Hrvatskoj.