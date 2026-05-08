Sokol odgovorio Plenkoviću: 'I ja sam bio poprilično suzdržan'

"Razumljivo mi je da predsjednik stranke želi unutarstranačke nesporazume zadržati kao internu stvar. Dijelimo isti sentiment jer sam i ja u interesu stranke bio poprilično suzdržan. Snažni i nepobjedivi HDZ i moja je želja , a radom na Zakonu o kritičnim lijekovima koji će transformirati EU tržište lijekova i Zakonu o ubrzanju industrije koji je trenutno najvažniji zakonski prijedlog na EU agendi mislim da doprinosim našoj stranci i njezinom ugledu u europskim institucijama", naveo je Sokol.

"Posebno me raduje to što predsjednik nije imao pritužbi na programatske stvari u mom intervjuu, a o čemu sam puno više govorio nego o unutarstranačkim odnosima, što mi potvrđuje da se HDZ razvija u pravom suverenističkom i konzervativnom smjeru. Predsjednik stranke na tom putu ima moju potporu", dodao je eurozastupnik.

Podsjetimo, prije nego i se Plenković obrušio na Sokola, europarlamentarac se u medijima požalio da mu je supruga opstruirana pri kandidaturi za čelnu poziciju Zajednice žena HDZ-a Zagreba, te da iza toga stoje Plenkovićevi ljudi.