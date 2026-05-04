U SLAVONSKOM BRODU

Medved na spomen 402 poginule djece u Domovinskom ratu: 'Nepopravljivo i neoprostivo'

I.K./Hina

04.05.2026 u 14:25

Tomo Medved
Tomo Medved Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL
Bionic
Reading

U znak sjećanja na 402 poginule djece u Domovinskom ratu, u ponedjeljak je u Slavonskom Brodu obilježen spomendan na jedan od najtragičnijih događaja u ratu, na 3. svibnja 1992. kada je od avio-bombe poginulo šestero djece, a sedmo je umrlo kasnije od posljedica ranjavanja.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved poručio je u govoru kod spomenika “Prekinuto djetinjstvo” da se uz djecu u Slavonskom Brodu prisjećamo sve djece poginule za vrijeme Domovinskog rata, sve su to strašni zločini koje Hrvatska pamti.

"Svjesni težine tragedije koje su obitelji stradalih i hrvatski narod podnijeli, sjećamo se nevine dječice stradale uslijed velikosrpske agresije na Hrvatsku, najviše u Slavonskom Brodu, ali ne zaboravljamo ni najmlađe dijete, Ivana Špoljarića poginulog na području Slunja, dječice koja su ubijena zajedno s majkom u Kostrićima ili dječice u Jermeniku", rekao je Medved.

Dodao je kako njegovo ministarstvo provodi niz aktivnosti i nastoji uskladiti statuse roditelja koji su izgubili djecu Zakonom o civilnim žrtvama iz Domovinskog rata. Proglasili smo 3. svibnja Spomendanom na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu kako bi i u kalendaru bilo zapisano da je ovo dan kada zastanemo i prisjetimo se poginule nevine dječice, kaže Medved.

vezane vijesti

Anušić: Najtužnija hrvatska obljetnica

Ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je kako se radi o najtužnijoj hrvatskoj obljetnici. "Četiri stotine i dvoje djece je preveliki broj i prevelika žrtva i ne mogu se oteti dojmu da je namjerno nanesena. To je nepopravljivo i neoprostivo, trebamo izvući vječnu pouku s kakvim ljudima i kakvom politikom smo imali posla devedesetih", rekao je.

Predsjenica Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske Julijana Rosandić poručila je kako se u Slavonskom Brodu dogodio strašan zločin koji normalan um teško može shvatiti.

"Ta tragedija je poticaj da nikad ne zaboravimo i uvijek obilježavamo spomendan 3. svibnja, a ove godine smo ga organizirali u ponedjeljak, 4. svibnja, kako bi mogla sudjelovati i školska djeca jer upravo njma treba prenijeti to tužno i važno sjećanje", kaže Rosandić.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TONČI TADIĆ ANALIZIRA

TONČI TADIĆ ANALIZIRA

Putinu se trese prijestolje, zna se i tko mu radi o glavi: 'Neće mu oprostiti ratni i ekonomski fijasko'
'bez nas'

'bez nas'

Macron prelomio: Francuska neće sudjelovati u američkoj misiji u Hormuzu
mrtvi migranti

mrtvi migranti

Užas kod Karlovca: Iz bolnice otkrili stanje ozlijeđenih muškaraca

najpopularnije

Još vijesti