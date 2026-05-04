Medved na spomen 402 poginule djece u Domovinskom ratu: 'Nepopravljivo i neoprostivo'

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved poručio je u govoru kod spomenika “Prekinuto djetinjstvo” da se uz djecu u Slavonskom Brodu prisjećamo sve djece poginule za vrijeme Domovinskog rata, sve su to strašni zločini koje Hrvatska pamti.

"Svjesni težine tragedije koje su obitelji stradalih i hrvatski narod podnijeli, sjećamo se nevine dječice stradale uslijed velikosrpske agresije na Hrvatsku, najviše u Slavonskom Brodu, ali ne zaboravljamo ni najmlađe dijete, Ivana Špoljarića poginulog na području Slunja, dječice koja su ubijena zajedno s majkom u Kostrićima ili dječice u Jermeniku", rekao je Medved.

Dodao je kako njegovo ministarstvo provodi niz aktivnosti i nastoji uskladiti statuse roditelja koji su izgubili djecu Zakonom o civilnim žrtvama iz Domovinskog rata. Proglasili smo 3. svibnja Spomendanom na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu kako bi i u kalendaru bilo zapisano da je ovo dan kada zastanemo i prisjetimo se poginule nevine dječice, kaže Medved.