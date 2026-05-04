Medved na spomen 402 poginule djece u Domovinskom ratu: 'Nepopravljivo i neoprostivo'

U znak sjećanja na 402 poginule djece u Domovinskom ratu, u ponedjeljak je u Slavonskom Brodu obilježen spomendan na jedan od najtragičnijih događaja u ratu, na 3. svibnja 1992. kada je od avio-bombe poginulo šestero djece, a sedmo je umrlo kasnije od posljedica ranjavanja.
Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved poručio je u govoru kod spomenika “Prekinuto djetinjstvo” da se uz djecu u Slavonskom Brodu prisjećamo sve djece poginule za vrijeme Domovinskog rata, sve su to strašni zločini koje Hrvatska pamti.
"Svjesni težine tragedije koje su obitelji stradalih i hrvatski narod podnijeli, sjećamo se nevine dječice stradale uslijed velikosrpske agresije na Hrvatsku, najviše u Slavonskom Brodu, ali ne zaboravljamo ni najmlađe dijete, Ivana Špoljarića poginulog na području Slunja, dječice koja su ubijena zajedno s majkom u Kostrićima ili dječice u Jermeniku", rekao je Medved.
Dodao je kako njegovo ministarstvo provodi niz aktivnosti i nastoji uskladiti statuse roditelja koji su izgubili djecu Zakonom o civilnim žrtvama iz Domovinskog rata. Proglasili smo 3. svibnja Spomendanom na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu kako bi i u kalendaru bilo zapisano da je ovo dan kada zastanemo i prisjetimo se poginule nevine dječice, kaže Medved.
Anušić: Najtužnija hrvatska obljetnica
Ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je kako se radi o najtužnijoj hrvatskoj obljetnici. "Četiri stotine i dvoje djece je preveliki broj i prevelika žrtva i ne mogu se oteti dojmu da je namjerno nanesena. To je nepopravljivo i neoprostivo, trebamo izvući vječnu pouku s kakvim ljudima i kakvom politikom smo imali posla devedesetih", rekao je.
Predsjenica Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske Julijana Rosandić poručila je kako se u Slavonskom Brodu dogodio strašan zločin koji normalan um teško može shvatiti.
"Ta tragedija je poticaj da nikad ne zaboravimo i uvijek obilježavamo spomendan 3. svibnja, a ove godine smo ga organizirali u ponedjeljak, 4. svibnja, kako bi mogla sudjelovati i školska djeca jer upravo njma treba prenijeti to tužno i važno sjećanje", kaže Rosandić.