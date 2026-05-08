Vojni stručnjak upozorava na novu fazu rata: 'Ukrajina je zatvorila važnu rupu, ali to neće dugo trajati'

Rat u Ukrajini sve se više pretvara u sukob besposadnih sustava, a Kijev je u posljednjim mjesecima uspio smanjiti jednu od ključnih ruskih prednosti. Prema procjeni vojnog analitičara Franza-Stefana Gadyja, Ukrajina je znatno unaprijedila sposobnost udara po ruskim ciljevima duboko iza bojišnice, osobito u zoni od 30 do 200 kilometara od prve crte

Gady je neovisni vojni analitičar, savjetnik i autor. Savjetuje vlade i vojske o reformi oružanih snaga i budućnosti ratovanja, a terenski je istraživao ratove u Ukrajini, Afganistanu i Iraku. Također je pričuvni časnik austrijske vojske. U razgovoru za njemački Tagesschau upozorio je da se stanje na bojištu ne smije tumačiti preoptimistično. Ukrajina je trenutačno stabilizirala dio fronte, ali ruska vojska, prema njegovoj procjeni, i dalje ima namjeru nastaviti pritisak, osobito u Donbasu.

Glavno bojište ostaje Donbas Prema Gadyju, težište borbi i dalje je na istoku Ukrajine, u Donbasu. Ruski napadi najviše su usmjereni prema južnom dijelu Donecke oblasti, s ciljem pritiska na takozvane sidrišne gradove – Slovjansk i Kramatorsk. Ruska namjera, prema njegovoj ocjeni, ostaje ista: opkoliti te gradove i zatim pokušati napredovati dalje prema zapadu. No dosadašnji rezultati ne odgovaraju ambicijama Moskve. 'Ruske napadne operacije i dalje nisu postigle odlučujući uspjeh koji je rusko vojno vodstvo možda očekivalo', kaže Gady. Jedan od razloga je promjena odnosa snaga u dronskom ratovanju. Ukrajina je, prema njegovim riječima, u nekim segmentima dosegla ravnotežu, a ponegdje i prednost. Ukrajina pogodila rusku slabu točku Gady ističe da je Ukrajina uspjela zatvoriti važan nedostatak u svojim sposobnostima. Riječ je o mogućnosti pogađanja ciljeva dublje u ruskoj pozadini, daleko iza neposredne crte dodira.

'Ukrajinci sada mogu učinkovitije nego prije napadati ciljeve od otprilike 30 do 200 kilometara iza fronte', kaže Gady. To uključuje ruske prostore za prikupljanje snaga, opskrbne pravce i koncentracije postrojbi. Posljedica je, prema njegovoj analizi, to da Rusija teže gomila trupe za veće napadne zahvate nego ranije. Drugi problem za Moskvu su gubici. Gady navodi da ruski gubici već nekoliko mjeseci premašuju broj novoregrutiranih vojnika. To se, dodaje, vidi i na bojišnici, gdje ruska strana sve češće premješta postrojbe kako bi popunila kritične dijelove fronte. Rat se sveo na dronove, pješaštvo i 'sivu zonu' Ukrajinska vojska je iscrpljena, ali Gady naglašava da borbena volja nije slomljena. Problem ostaje manjak ljudstva, zbog čega se postrojbe predugo zadržavaju na prvoj crti i teško ih je rotirati. Promijenio se i sam način ratovanja. Veliki oklopni napadi, kakvi su obilježavali ranije faze rata, sada su rjeđi i često neuspješni. Bojište je zasićeno dronovima, a svaki pokret vrlo brzo može biti otkriven. 'Borba je sve više borba između besposadnih sustava koji pokušavaju pronaći i pogoditi protivničke vojnike', objašnjava Gady.

Prema njegovu opisu, fronta više nije jasna linija. Sve se više pretvara u široku 'sivu zonu' s nizom manjih položaja, u kojoj obje strane izviđaju, traže protivnika i pokušavaju ga pogoditi prije nego što on učini isto. Upozorenje protiv prevelikog optimizma Iako Ukrajina trenutačno ima važan zamah u dronskom ratovanju, Gady upozorava da takva prednost u ovom ratu obično ne traje dugo. 'Ne treba upasti u novu euforiju. Ovaj rat može se predvidjeti samo nekoliko tjedana ili mjeseci unaprijed', kaže. Prema njegovoj procjeni, Rusija će pokušati pronaći odgovor na ukrajinsku prednost, osobito boljim povezivanjem sustava protuzračne obrane s borbom protiv dronova. Zbog toga upozorava da se sadašnja taktička slika ne smije previše širiti u zaključak o ukupnom tijeku rata. Drugim riječima, Ukrajina je ostvarila važan tehnički i taktički pomak, ali Rusija ima kapacitet prilagodbe. Pitanje je koliko brzo može zatvoriti vlastite rupe. Američka pomoć ostaje ključna Gady smatra da su Sjedinjene Države i dalje najvažniji vojni partner Ukrajine, osobito u području bojišnog izviđanja i koordinacije vojne pomoći.