Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju: Ne mogu održati dva dana mira

Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da su 264 ukrajinska drona oborena u ranim jutarnjim satima u petak, dok je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin rekao da je glavni grad bio meta napada, a dužnosnici su rekli da je uralska regija Perm napadnuta dronovima.

Rusija je objavila prekid vatre od 8. do 10. svibnja, kada slavi pobjedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom i održava vojnu paradu u Moskvi.

Rusija je upozorila da će svaki pokušaj Ukrajine da poremeti proslavu dovesti do masovnog raketnog napada na Kijev, a Moskva je rekla stranim diplomatima da se evakuiraju iz glavnog grada Ukrajine prije bilo kakve moguće odmazde.