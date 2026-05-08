Novo istraživanje: Svijet sada ima lošije mišljenje o SAD-u nego o Rusiji i Kini

Zaklada Savez demokracija sa sjedištem u Danskoj, koja je naručila istraživanje, objavila je da su Sjedinjene Države najčešće spominjane i kao odgovor na pitanje koja zemlja predstavlja najveću prijetnju svijetu nakon Rusije i Izraela.

Istraživanje nije detaljno opisalo korištene kriterije, ali Savez kaže da mu je cilj braniti i promovirati demokratske vrijednosti.

"Brzi pad percepcije o Sjedinjenim Državama širom svijeta je žalostan, ali ne i šokantan", rekao je osnivač saveza i bivši glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen.

"Američka vanjska politika je u proteklih 18 mjeseci, među ostalim dovela je u pitanje transatlantske odnose, nametnula široko rasprostranjene carine i zaprijetila invazijom na teritorij saveznika NATO-a", dodao je.