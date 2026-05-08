Hrvatskoj prijeti neugodna vremenska pojava: Ravnatelj DHMZ-a poslao upozorenje

S toplijim vremenom u našim krajevima raste i opasnost od tuče. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler upozorio je da su u ovom dobu godine atmosferski uvjeti takvi da pogoduju nastanku ledenih zrna.

"Na ovom području Europe u svibnju, lipnju, srpnju, a već u kolovozu i rujnu završavaju takvi uvjeti. Specifični su po tome da je tuča lokalizirana i teže previdljiva", rekao je ravnatelj DHMZ-a za N1.

Često se priča o štetama od tuče i nedostatku protugradnih raketa. Güttler kaže da u Hrvatskoj postoji sustav obrane od tuče.

"Negdje nakon Drugog svjetskog rata razvijene su određene tehnologije koje su imale potencijal da smanjuju dimenzije tuče. Mi ne stvaramo oblake, ne možemo ih ni uništiti, ali bila je ideja da se unese jedan spoj kako zrna ne bi bila velikih dimenzija jer mogu napraviti veliku štetu. Sporno je što metoda nije pokazala da sustavno funkcionira u atmosferi", dodao je.