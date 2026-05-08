Hrvatskoj prijeti neugodna vremenska pojava: Ravnatelj DHMZ-a poslao upozorenje

Ivan Güttler kaže da sezona tuče traje od svibnja do rujna, a da se u tom razdoblju u Hrvatskoj bilježi povećanje broja dana s velikim zrnima tuče, a da se pritom smanjuje broj dana s manjim zrnima
S toplijim vremenom u našim krajevima raste i opasnost od tuče. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler upozorio je da su u ovom dobu godine atmosferski uvjeti takvi da pogoduju nastanku ledenih zrna.
"Na ovom području Europe u svibnju, lipnju, srpnju, a već u kolovozu i rujnu završavaju takvi uvjeti. Specifični su po tome da je tuča lokalizirana i teže previdljiva", rekao je ravnatelj DHMZ-a za N1.
Često se priča o štetama od tuče i nedostatku protugradnih raketa. Güttler kaže da u Hrvatskoj postoji sustav obrane od tuče.
"Negdje nakon Drugog svjetskog rata razvijene su određene tehnologije koje su imale potencijal da smanjuju dimenzije tuče. Mi ne stvaramo oblake, ne možemo ih ni uništiti, ali bila je ideja da se unese jedan spoj kako zrna ne bi bila velikih dimenzija jer mogu napraviti veliku štetu. Sporno je što metoda nije pokazala da sustavno funkcionira u atmosferi", dodao je.
Veći broj dana s velikim zrnima
Istaknuo je da u Hrvatskoj proteklih desetljeća nije bilo poginulih od tuče, ali je prije 25 godina u Osijeku nekoliko desetaka osoba ozlijeđeno. Dodao je da se javlja veći broj dana s velikim zrnima tuče, dok se smanjuje broj dana s malim zrnima.
"Na gustoj mreži mjerimo pojavu tuče i imamo zanimljiv efekt da se smanjuje broj dana s tučom jer se manja zrna otope prije nego što dođu na tlo, ali raste broj dana s velikim zrnima tuče preko dva centimetra. Izazovno je prognozirati gdje će tuča nastati i hoće li biti velikih šteta", rekao je Güttler.
Teško se može napraviti prognoza za Hrvatsku, BiH ili Sloveniju bez podataka iz cijelog svijeta, ali suradnja je dobra.
"Jedan dio Europe je posebno ranjiv, a to je sjever Italije, tu su poticajni uvjeti za nastanak tuče. Tamo se tuča pojavljuje 300 puta češće nego prije. To je tamo ozbiljan problem, a nas to zahvaća u rubnom dijelu", zaključio je Güttler.