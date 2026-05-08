Zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Ruske Federacije i Putinov bliski suradnik u propagandnom tekstu propituje postojanje Njemačke te navodi da ih njihova želja za naoružavanjem, pa čak i nabavkom nuklearnog oružja tjera u ekonomsku propast

Zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Ruske Federacije i bivši ruski predsjednik i premijer Dmitrij Medvedev zaprijetio je Njemačkoj "potpunim uništenjem" njezine "naveliko hvaljene industrije" u slučaju izravnog sukoba. Dapače, otišao je dovoljno daleko da je doveo u pitanje samo pravo Njemačke na postojanje. U tekstu objavljenom uoči Dana pobjede na ruskom propagandnom portalu RT, Medvedev je optužio Njemačku za militarizam i "žeđ za osvetom" zbog poraza u Drugom svjetskom ratu. "Njemačkoj preostaje samo izbor između rata i sramotnog pokopa vlastite državnosti", i dodao da u slučaju najgoreg scenarija postoji velika vjerojatnost "međusobnog uništenja", ali da bi to u stvarnosti značilo "kraj europske civilizacije", dok bi Rusija nastavila postojati.

Upitno ujedinjenje Njemačke Medvedev smatra da je pravno upitno ujedinjenje Njemačke 1990. godine, jer nikad nije održan referendum. Stručnjaci tvrde da referendum nije potreban ni po međunarodnom, a ni po njemačkom ustavnom pravu, jer je Istočnja Njemačka pristupila Saveznoj Republici po članku 23. Ustava i nakon održanih slobodnih izbora, piše Bild. No, jednom od najodanijih Putinovih ljudi nisu promakli ni stotine milijardi eura teški planovi Njemačke za naoružavanjem, ali i za povratkom vojnog roka. Smatra da takva Njemačka nije od koristi smanjenoj i intelektualno oslabljenoj Europi, već je za Moskvu opasna i nepredvidiva. Kancelara Friedricha Merza optužio je da kroz ponovno naoružavanje tjera njemačku ekonomiju u propast. Dodao je da Merz ne shvaća da militarizacija ne donosi ekonomski rast.