U vukovarskom Sajmištu otvoreno novo dječje igralište vrijedno 133 tisuće eura

M.Č./Hina

08.05.2026 u 12:59

Marijan Pavliček Izvor: Screenshot / Autor: N1
U Ulici Ive Tijardovića u vukovarskoj gradskoj četvrti Sajmište u petak je otvoreno novo dječje igralište, vrijedno 133.000 eura, koje bi, po riječima gradinačelnika Marijana Pavličeka, trebalo doprinijeti porastu kvalitete života u tom naselju.

"Otkako je u ovoj ulici izgrađeno nekoliko višestambenih zgrada nametnula se potreba za izgradnjom dječjeg igrališta. Kako će se uskoro započeti s gradnjom još dvije stambene zgrade, dječje gralište je više nego dobrodošlo", kazao je Pavliček.

Radovi su najveći dijelom financirani sredstvima Grada Vukovara, a dijelom se uključilo i Ministarstvo demografije, napomenuo je. Pavliček je istaknuo kako na području Vukovara ima tridesetak dječjih igrališta, u čiju će se gradnju i dalje ulagati.

"Mlade obitelji su u fokusu našeg djelovanja. Pored osiguranja  mjesta u dječjim vrtićima cilj nam je zadovoljiti ovakve njihove potrebe u želji da djeca što više vremena provode na svježem zraku, uz igru", rekao je.

Po riječima gradskog pročelnika za komunalno gospodarstvo Dražena Čuliga, igralište je opremljenom modernim spravama dobrim dijelom napravljenima od drveta, a uza sama igrala postavljene su klupe s koševima za otpad te zasađeno drveće.

Otvorenju su prisustvovala i djeca Dječjeg vrtića Vukovar koja su među prvima uživala u novom prostoru za igru i zabavu.

