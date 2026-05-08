Kremlj: 'Putin želi pregovarati s Europom. Bit ćemo spremni'

FT je u četvrtak pisao da je zaokret Europske unije potaknut frustracijom pregovorima o okončanju rata u Ukrajini koje predvodi američki predsjednik Donald Trump. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je kako vjeruje da postoji „potencijal” za pregovore EU-a s Putinom te da savez u tome ima potporu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija.

„Putin je spreman pregovarati sa svima. To je ponovio više puta", kazao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima na upit o tekstu FT-a. "Bit ćemo spremni napredovati u dijalogu onoliko koliko su to spremni činiti Europljani. Međutim, kao što je Putin već naglasio, mi nećemo inicirati takve kontakte nakon stavova koje su zauzeli Europljani”.