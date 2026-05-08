ZAOKRET EUROPSKE UNIJE

Kremlj: 'Putin želi pregovarati s Europom. Bit ćemo spremni'

M.Č./Hina

08.05.2026 u 13:45

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: PELAGIYA TIKHONOVA / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je pregovarati sa „svima”, uključujući Europljane, objavio je Kremlj u petak, nakon što je Financial Times izvijestio da se vodstvo Europske unije priprema za potencijalne razgovore

FT je u četvrtak pisao da je zaokret Europske unije potaknut frustracijom pregovorima o okončanju rata u Ukrajini koje predvodi američki predsjednik Donald Trump. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je kako vjeruje da postoji „potencijal” za pregovore EU-a s Putinom te da savez u tome ima potporu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija.

„Putin je spreman pregovarati sa svima. To je ponovio više puta", kazao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima na upit o tekstu FT-a. "Bit ćemo spremni napredovati u dijalogu onoliko koliko su to spremni činiti Europljani. Međutim, kao što je Putin već naglasio, mi nećemo inicirati takve kontakte nakon stavova koje su zauzeli Europljani”.

Rusija smatra da su europske vlade te koje moraju povući prvi potez jer su one te koje su prekinule kontakte s Moskvom 2022. nakon početka rata u Ukrajini.

„Ruska strana nije bila inicijator potpunog prekida naših odnosa s EU-om", rekao je Peskov. „To su pokrenuli Bruxelles i pojedine europske prijestolnice". 

Europski čelnici ranije su isticali da Rusija mora biti poražena u Ukrajini, a Putina su opisivali kao ratnog zločinca i autokrata koji bi, prema njihovim tvrdnjama, jednog dana mogao napasti članicu NATO-a ako mu se dopusti da pobijedi. 

