Papa Lav XIV. obilježio prvu godišnjicu pontifikata posjetom drevnom gradu

U povodu prve godišnjice svog izbora, 8. svibnja 2025, prvi američki papa posjetio je svetište u Pompejima koje je utemeljio bivši sotonistički svećenik.

"Kakav lijep dan, toliko blagoslova", rekao je Papa pred mnoštvom vjernika okupljenom u crkvi, među kojima je bilo oko 400 bolesnih i osoba s invaliditetom. "Osjećam se posebno blagoslovljenim što mogu doći ovdje, u ovo svetište... na ovaj dan prve godišnjice", dodao je.

Lav XIV. stigao je helikopterom, pozdravljen povicima "Papa je stigao!" tisuća hodočasnika okupljenih na prostranom trgu u Pompejima.

"Znatiželjan sam vidjeti novog papu. Već sam ga vidio na televiziji. Nije kao Franjo, koji je kao član obitelji, kao da mi je brat ili otac. On propovijeda mir, ali smatram ga distanciranim od naroda. Ipak je on dobar papa", izjavio je u petak ujutro za AFP 68-godišnji Salvatore Sicca iz Napulja.

Odmjeren i diskretan

Odmjeren i diskretan stil Lava u suprotnosti je s onim spontanijim Franje, pokojnog argentinskog pape koji je preminuo 21. travnja prošle godine.

Posjet 70-godišnjeg Lava dolazi dan nakon audijencije američkog državnog tajnika Marca Rubia, namijenjene smirivanju tenzija nakon oštrih kritika koje je američki predsjednik Donald Trump uputio na račun Papinih antiratnih stajališta.

Među vjernicima u Pompejima, 52-godišnja Mariella Annunziata ocijenila je da je Papa na Trumpove riječi odgovorio "elegantno". "Nije popustio pred provokacijom", rekla je, dodajući da se čini kako Papa "ima vrlo međunarodnu viziju".

Papa Lav obišao je trg u Pompejima u svom papamobilu, pod pogledima ljudi koji su se naginjali kroz prozore ili okupljali na balkonima kako bi ga uočili. Zatim se uputio u svetište Gospe od Ružarija, smješteno blizu ruševina tog drevnog rimskog grada uništenog vulkanskom erupcijom.

Tijekom mise na otvorenom, ponovio je svoju poruku protiv rata izjavivši: "Ne možemo se pomiriti s prizorima smrti koje svakodnevno gledamo u vijestima".