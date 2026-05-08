HAC ima važno upozorenje za sve koji ovog vikenda planiraju put autocestom A8

Za vrijeme izvođenja radova predviđeno je da osobna vozila iz smjera Rijeke prema Puli i Umagu i obrnuto voze starom cestom preko Opatije (Matulji - Opatija - Veprinac).

Nakon analize prometnog opterećenja te u dogovoru tvrtki Hrvatske autoceste i Bina Istra određeno je da će se radovi izvoditi od subote, 9. svibnja od 15 sati do nedjelje, 10. svibnja do 15 sati.

Pravac za kamione i teška vozila prema Puli/Umagu je od Matulja preko Opatije i dalje cestom D66 prema Pazinu, a prema Rijeci od čvora Vranja (tunel Učka) preko Kršana i Opatije do Matulja.

U budućoj zoni čvora Matulji izvodit će se radovi uklanjanja postojećeg cestovnog nadvožnjaka Jankovićeva cesta. Nadvožnjak se nalazi iznad trase koja se proširuje u puni profil autoceste pa je zbog nastavka radova potrebno objekt strojno ukloniti građevinskom mehanizacijom.

HAC podsjeća da je dogradnja čvora Matulji nužna kako bi se omogućilo spajanje izgrađenog Istarskog ipsilona u punom profilu s mrežom autocesta pod upravljanjem Hrvatskih autocesta čime će se autocesta A8 povezati s ostatkom hrvatske autocestovne mreže.