KAKO JE NARASTAO

Meghan Markle objavila nove preslatke fotografije Archieja za njegov 7. rođendan

M.D.

07.05.2026 u 13:15

Princ Harry i Meghan Markle u Sydneyju
Princ Harry i Meghan Markle u Sydneyju Izvor: Profimedia / Autor: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia
Bionic
Reading

Meghan Markle obilježila je sedmi rođendan sina Archieja dirljivom objavom na Instagramu, gdje je podijelila rijetke obiteljske fotografije i pokazala koliko je dječak narastao.

Vojvotkinja od Sussexa objavila je dvije fotografije povodom rođendana princa Archieja, koji je u srijedu navršio sedam godina. Na jednoj se nalazi prizor iz 2019. godine, snimljen neposredno nakon njegova rođenja, dok druga prikazuje Archieja kako šeće plažom sa sestrom Lilibet.

vezane vijesti

'Sedam godina poslije… sretan rođendan našem dragom dječaku', napisala je Meghan uz objavu koja je u kratkom roku prikupila brojne reakcije pratitelja. Archie danas živi daleko od britanske kraljevske obitelji, u luksuznoj vili u Montecitu u Kaliforniji, gdje Meghan i princ Harry odgajaju svoju djecu nakon povlačenja s kraljevskih dužnosti.

Nova tradicija

Otkako se početkom godine vratila na Instagram, Meghan sve češće dijeli detalje privatnog života, a prošle je godine započela i novu tradiciju objavljivanja fotografija za rođendane svoje djece, po uzoru na princa Williama i Kate Middleton.

Za Archiejev šesti rođendan objavila je atmosferičnu fotografiju na kojoj dječak u pidžami promatra zalazak sunca, a tada je otkrila i da su mu organizirali rođendansku proslavu, bez dodatnih detalja. Lilibet je, pak, za četvrti rođendan dobila izlet u Disneyland, a obitelj često na društvenim mrežama pokazuje djeliće svog života u Kaliforniji, od pripreme slastica za Valentinovo do obilježavanja Dana svetog Patrika.

Meghan je nedavno u podcastu 'Get Down with Sean and Marley' otkrila i da njezina djeca obožavaju crtani serijal 'Bluey'. 'Naša djeca obožavaju Bluey!', rekla je vojvotkinja.

Princ Harry i Meghan Markle
  • Princ Harry i Meghan Markle
  • Princ Harry i Meghan Markle
  • Princ Harry i Meghan Markle
  • Princ Harry i Meghan Markle
Princ Harry i Meghan Markle Izvor: EPA / Autor: JOEL CARRETT

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DIRLJIVA POSVETA

DIRLJIVA POSVETA

Jane Fonda prisjetila se ljubavi s osnivačem CNN-a nakon njegove smrti
MISTERIOZNI STRANAC

MISTERIOZNI STRANAC

Ana Ivanović pronašla sreću nakon razvoda? Ima novog dečka, ali ovaj put ga drži daleko od javnosti
JAZZ INTERPRETACIJE

JAZZ INTERPRETACIJE

Večer posvećena kultnim filmskim melodijama: Sin Clinta Eastwooda nastupio u Zagrebu

najpopularnije

Još vijesti