Meghan Markle objavila nove preslatke fotografije Archieja za njegov 7. rođendan

Vojvotkinja od Sussexa objavila je dvije fotografije povodom rođendana princa Archieja , koji je u srijedu navršio sedam godina. Na jednoj se nalazi prizor iz 2019. godine, snimljen neposredno nakon njegova rođenja, dok druga prikazuje Archieja kako šeće plažom sa sestrom Lilibet.

'Sedam godina poslije… sretan rođendan našem dragom dječaku', napisala je Meghan uz objavu koja je u kratkom roku prikupila brojne reakcije pratitelja. Archie danas živi daleko od britanske kraljevske obitelji, u luksuznoj vili u Montecitu u Kaliforniji, gdje Meghan i princ Harry odgajaju svoju djecu nakon povlačenja s kraljevskih dužnosti.

Nova tradicija

Otkako se početkom godine vratila na Instagram, Meghan sve češće dijeli detalje privatnog života, a prošle je godine započela i novu tradiciju objavljivanja fotografija za rođendane svoje djece, po uzoru na princa Williama i Kate Middleton.

Za Archiejev šesti rođendan objavila je atmosferičnu fotografiju na kojoj dječak u pidžami promatra zalazak sunca, a tada je otkrila i da su mu organizirali rođendansku proslavu, bez dodatnih detalja. Lilibet je, pak, za četvrti rođendan dobila izlet u Disneyland, a obitelj često na društvenim mrežama pokazuje djeliće svog života u Kaliforniji, od pripreme slastica za Valentinovo do obilježavanja Dana svetog Patrika.

Meghan je nedavno u podcastu 'Get Down with Sean and Marley' otkrila i da njezina djeca obožavaju crtani serijal 'Bluey'. 'Naša djeca obožavaju Bluey!', rekla je vojvotkinja.