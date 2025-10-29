Hrvati u Vojvodini izigrani? Vrtić opremljen novcem hrvatske Vlade postaje dvojezičan

Istaknuo je da je vrtić u potpunosti opremljen sredstvima hrvatske države , ali da se sada postavlja novi uvjet - da rad bude dvojezičan, prenosi N1 Srbija.

Vijećnik DSHV-a Ninoslav Radak ocijenio je da se mreža vrtića koristi kao 'instrument političke selekcije', navodeći da se Tavankut koristi kao primjer nepoštivanja postignutih sporazuma s hrvatskom zajednicom.

Odluku je usvojila većina vijećnika vladajuće većine, uz protivljenje Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV), nekoliko oporbenih stranaka i negativno mišljenje Hrvatskog narodnog vijeća (HNV), javlja Hrvatska Rijeka.

Tehnički ravnatelj Predškolske ustanove "Naša radost" i predsjednik odborničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Veljko Vojnić odbacio je tvrdnje o političkoj pozadini odluke, navodeći da se radi o nedostatku učitelja koji ispunjavaju zakonske uvjete za rad na hrvatskom jeziku.

Prema njegovim riječima, ustanova trenutno ima 11 takvih odgajatelja, a potrebno ih je najmanje 15.

Vojnić je izjavio da su svi postupci provedeni u skladu sa zakonom te da institucija 'nema problema ni s jednim nacionalnim vijećem osim s Hrvatskim nacionalnim vijećem'.

'Spremni smo surađivati, ali ne raditi izvan propisa', rekao je Vojnić i dodao da je, iako je vrtić opremila hrvatska vlada, unajmljen kao državni objekt.

'Mislio sam da će nam vrtić koji je izgradila hrvatska vlada dati na korištenje kao donator, a da ćemo dobiti uvjete. Nismo dobili uvjete, uzeli smo ga u zakup kao i svaki drugi objekt i on postaje državni objekt. Ne zanima nas što je netko uložio i dao novac. Sastavili smo ugovor u skladu s pismom namjere, gdje nigdje ne piše da moramo provoditi ovu ili onu nastavu. Imali smo dobru volju da se radovi izvode na hrvatskom jeziku, ali trenutno nema dovoljno učitelja koji ispunjavaju zakonske uvjete', istaknuo je.

Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić demantirala je te navode, ističući da 30 učitelja ima licencu za rad na hrvatskom jeziku, ali da neki od njih nisu zaposleni ili rade u grupama na srpskom jeziku.

Ocijenila je da ne postoji volja da hrvatska djeca dobiju pravo na predškolski program na svom jeziku.

HNV je pozvao nadležne institucije da osiguraju poštivanje prethodno postignutih sporazuma i ravnopravan tretman hrvatske zajednice u predškolskom sustavu Subotice.