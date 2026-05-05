Samobor otvorio novi vrtić, uložili četiri milijuna iz EU fondova

Novi područni objekt Dječjeg vrtića "Izvor" prostire se na gotovo 1.500 četvornih metara te omogućava smještaj za 136 djece raspoređene u sedam odgojnih skupina. U prizemlju su smještene tri jasličke skupine, dok se na katu nalaze četiri vrtićke skupine.

Uz suvremeno opremljene prostorije za odgoj i obrazovanje i kabinete, vrtić raspolaže i višenamjenskom dvoranom za održavanje priredbi, radionica i drugih aktivnosti.

Tematsko uređenje vrtića i njegovo ime inspirirani su jednim od najpoznatijih Samoboraca, skladateljem Ferdom Livadićem.