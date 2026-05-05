Samobor otvorio novi vrtić, uložili četiri milijuna iz EU fondova

U samoborskom naselju Perivoj otvoren je novoizgrađeni dječji vrtić "Ferdo i prijatelji", projekt vrijedan oko četiri milijuna eura, sufinanciran sredstvima Europske unije, izvijestio je Grad Samobor.
Novi područni objekt Dječjeg vrtića "Izvor" prostire se na gotovo 1.500 četvornih metara te omogućava smještaj za 136 djece raspoređene u sedam odgojnih skupina. U prizemlju su smještene tri jasličke skupine, dok se na katu nalaze četiri vrtićke skupine.
Uz suvremeno opremljene prostorije za odgoj i obrazovanje i kabinete, vrtić raspolaže i višenamjenskom dvoranom za održavanje priredbi, radionica i drugih aktivnosti.
Tematsko uređenje vrtića i njegovo ime inspirirani su jednim od najpoznatijih Samoboraca, skladateljem Ferdom Livadićem.
Vrtić su, uz prigodan program, u ponedjeljak otvorile gradonačelnica Petra Škrobot i vršiteljica dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića "Izvor" Ivana Prčić.
"Puno je truda, rada i angažmana uloženo u realizaciju ovog prekrasnog vrtića”, istaknula je Škrobot.
Ukupna vrijednost projekta je oko četiri milijuna eura, od čega je 1,13 milijun eura bespovratnih sredstava Grad osigurao iz fondova Europske unije, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).