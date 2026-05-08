Toyota zbog rata u Iranu ove godine gubi 4,3 milijarede dolara: Prihod im prepolovljen

Toyota očekuje da će je posljedice rata u Iranu koštati oko 4,3 milijarde dolara u ovoj financijskoj godini, objavio je najveći svjetski proizvođač automobila u petak, upozorivši na utjecaj krize na Bliskom istoku na velike svjetske kompanije.
Toyotin tromjesečni prihod gotovo je prepolovljen, objavila je kompanija u petak, upozorivši da u novoj financijskoj godini koja je započela u travnju, očekuje za petinu manje prihode budući da su povećani troškovi i poremećaji u opskrbi uzrokovani ratom prevagnuli nad skokom potražnje za hibridnim vozilima.
Prodaja hibrida trebala bi ove godine prvi put premašiti pet milijuna vozila, očekuje uprava Toyote. Rezultati naglašavaju neproporcionalne utjecaje krize na Bliskom istoku, budući da skok potražnje za vozilima s učinkovitom potrošnjom goriva uslijed visokih cijena energije ipak nije dovoljno snažan da bi nadomjestio rastuće troškove kompanije.
U razdoblju od siječnja do ožujka Toyotin operativni prihod iznosio je 569,4 milijarde jena (3,6 milijardi dolara). U istom lanjskom razdoblju dosegnuo je 1,1 bilijun jena. U tekućoj fiskalnoj godini Toyota očekuje operativni prihod u iznosu od tri bilijuna jena.
Ta je prognoza daleko ispod medijalne procjene od 4,59 bilijuna jena iz LSEG-ove ankete u kojoj su sudjelovala 23 analitičara. Cijene Toyotinih dionica pale su nakon objave izvješća za oko 2,2 posto, na najnižu cijenu na zatvaranju trgovanja od sredine listopada.
Ukupan utjecaj krize na Bliskom istoku u fiskalnoj godini do kraja ožujka 2027. godine popet će se na oko 670 milijardi jena (4,3 milijarde dolara), procjenjuju u Toyoti. Ta je brojka nadmašila procjene mnogih drugih velikih kompanija, uključujući avioprijevoznike.
Najnoviji skok u cijenama energije dodatno je opteretio sektor koji se već suočava s američkim carinama i sve snažnijom kineskom konkurencijom. Izvršni direktor Volkswagena Oliver Blume rekao je ovaj tjedan da američke carine predstavljaju teret od pet milijardi dolara u godini na operativni prihod njemačke grupe.
Toyota je prošli tjedan objavila da joj je prodaja na Bliskom istoku u ožujku oštro pala nakon poremećaja isporuka u regiju.
Prognoza je prva koju je Toyota objavila otkad je novi izvršni direktor Kenta Kon stupio na funkciju prošli mjesec, preuzevši čelno mjesto u kompaniji u izazovnim uvjetima američkih carina, koje su operativni prihod u protekloj financijskoj godini srezale za 1,4 bilijuna jena.