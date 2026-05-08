Toyota zbog rata u Iranu ove godine gubi 4,3 milijarede dolara: Prihod im prepolovljen

Toyotin tromjesečni prihod gotovo je prepolovljen, objavila je kompanija u petak, upozorivši da u novoj financijskoj godini koja je započela u travnju, očekuje za petinu manje prihode budući da su povećani troškovi i poremećaji u opskrbi uzrokovani ratom prevagnuli nad skokom potražnje za hibridnim vozilima.

Prodaja hibrida trebala bi ove godine prvi put premašiti pet milijuna vozila, očekuje uprava Toyote. Rezultati naglašavaju neproporcionalne utjecaje krize na Bliskom istoku, budući da skok potražnje za vozilima s učinkovitom potrošnjom goriva uslijed visokih cijena energije ipak nije dovoljno snažan da bi nadomjestio rastuće troškove kompanije.

U razdoblju od siječnja do ožujka Toyotin operativni prihod iznosio je 569,4 milijarde jena (3,6 milijardi dolara). U istom lanjskom razdoblju dosegnuo je 1,1 bilijun jena. U tekućoj fiskalnoj godini Toyota očekuje operativni prihod u iznosu od tri bilijuna jena.