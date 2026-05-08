Anušić otkrio koliko je bilo priziva savjesti na vojnu obuku: Među ročnicima čak 54 žene

"Obuka prve generacije ročnika odlično je prošla, završetak obuke za prvi naraštaj je sutra. Drugi naraštaj bit će povećan s 800 na 900 ročnika. Od 800 ročnika iz prvog naraštaja interes za ostanak u Oružanim snagama iskazalo je njih 260. Velika je to stvar za popunjavanje Oružanih snaga i naše pričuve", rekao je Anušić koji je u Đakovu sudjelovao na akademiji u povodu Dana grada.

Izrazio je i zadovoljstvo malim brojem mladića koji se poziva na priziv savjesti. "Držimo se na 2-3 posto onih koji su se pozvali na priziv savjesti što je odlično, izvan svih naših očekivanja koja su se kretala 40, 30 posto. Držimo se ispod 3 posto što je fenomenalno. Još uvijek je veliki broj onih koji nemaju obvezu temeljnog osposobljavanja i oni dolaze dragovoljno. U novom naraštaju bit će i 54 žene", kazao je ministar obrane.

Komentirao je i povratak Hrvatske vojske u Beli Manastir gdje se zbog toga ide u uređenje vojarne. Kaže kako je trenutno završena projektna dokumentacija a kompleks očišćen, odnosno unutar njega srušeno je sve što je bilo planirano.