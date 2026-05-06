Strava u Brazilu: Učenik ubio dvoje ljudi u školi

Učenik je ustrijelio dvoje djelatnika škole i ranio druge dvije osobe, uključujući 11-godišnju djevojčicu, u najnovijoj pucnjavi u školi koja je u utorak potresla Brazil, javlja AFP
Trinaestogodišnji dječak je uhićen zbog napada u školi Sao Jose u Rio Brancu, glavnom gradu savezne države Acre, kazale su lokalne vlasti.
Ozlijeđena djevojčica je ranjena u nogu.
Uhićeni dječak, koji je učenik škole, ušao je u zgradu te ispalio nekoliko hitaca u hodniku koji vodi do ureda ravnatelja, kazao je novinarima policijski dužnosnik Felipe Russo.
Nakon napada se predao policiji.
Njegov očuh, vlasnik pištolja korištenog u napadu, također je uhićen.
Policija je identificirala druge učenike koji su možda surađivali s napadačem, dodao je Russo.
Eduardo Rodrigues Cavalcante, recepcionar hotela pored škole, opisao je strašan prikaz učenika koji su pokušali preskočiti zid koji odvaja školu od hotela.
"Zid je visok šest metara i samo ga je jedna osoba uspjela preskočiti i skloniti se ovdje u hotelu. Drugi su ostali na krovu škole u pokušaju da pobjegnu", kazao je 19-godišnji recepcionar, dodajući da je čuo "pucnjeve i mnogo vrištanja".
Fotografije koje su objavili lokalni mediji prikazuju ženu koju su evakuirali na nosilima te ljude kako plaču i grle se ispred škole.
"Suočena s ovom tragedijom, država izražava svoju najdublju sućut obiteljima žrtava, školi Sao Jose i svim obrazovnim djelatnicima pogođenim ovim događajem", kazala je državna vlada.
Dodala je da je nastava suspendirana na tri dana u svim školama u saveznoj državi te da su mobilizirani mobilni timovi za psihološku podršku kako bi pomogli učenicima i nastavnicima.
U Brazilu je proteklih godina zabilježen nagli porast napada u obrazovnim ustanovama.
Dvoje tinejdžera je ustrijeljeno i ubijeno u rujnu 2025., a troje drugih ranjeno u školi u sjeveroistočnoj saveznoj državi Ceari.
Sedamnaestogodišnjak je ubijen, a troje drugih ranjeno u listopadu 2023. u pucnjavi u školi u Sao Paulu.
Nedugo prije toga, tinejdžer je ubijen i troje drugih ranjeno u napadu nožem dok su napuštali školu u jugoistočnoj saveznoj državi Minas Gerais.
U travnju iste godine, 25-godišnji muškarac je ušao u vrtić u južnoj saveznoj državi Santi Catarini te sjekirom ubio četvero djece u dobi između tri i sedam godina.