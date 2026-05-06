Počinje li u SAD-u nova era otvoreno pristranog prekrajanja izbornih karata?

Pomanjkanje neizvjesnih utrka znači da će kontrolu nad Zastupničkim domom američkog Kongresa na tzv. međuizborima u studenom (izbori na polovici predsjednikova mandata) vjerojatno odrediti manje od 10 posto Amerikanaca, a, prema Reutersovoj analizi, pobjednici u golemoj većini izbornih jedinica gotovo su sigurni i prije nego što ijedan listić bude ubačen.

Presuda suda , koja dolazi usred već neviđene nacionalne bitke oko prekrajanja izbornih jedinica (eng. gerrymandering), mogla bi nagovijestiti novu eru otvoreno pristranog prekrajanja izbornih karata koje će rezultirati još manjim brojem neizvjesnih izbora, ostavljajući glasačima manje moći nego ikada, kažu stručnjaci.

Samo 32 od 435 zastupnička mandata u Zastupničkom domu trenutačno se smatraju neizvjesnima, prema toj analizi.

Vodeći neovisni prognozeri — Cook Political Report, Crystal Ball Sveučilišta u Virginiji i Inside Elections — te su izborne jedinice ocijenili ili kao neizvjesne ili kao one koje naginju demokratima ili republikancima.

Većina ostalih izbornih jedinica jednostavno nije u igri.

Cook, na primjer, 375 mandata (više od 85 posto Zastupničkog doma) ocjenjuje kao "sigurno republikanska" ili "sigurno demokratska", što znači da njihovi analitičari ne očekuju ozbiljnu borbu za njih.

Još 28 utrka su "vjerojatno" republikanske ili demokratske, što prema Cooku znači da trenutačno nisu predmet borbi, ali bi to mogle postati pod novim uvjetima.

Ova godina ima najmanje neizvjesnih utrka za Zastupnički dom u ovoj fazi izbornog ciklusa barem od 2008. godine, prema arhivi prethodnih Cookovih ocjena.

Demokrati trebaju osvojiti samo tri mjesta kako bi dobili većinu u Zastupničkom domu, što bi im dalo moć da blokiraju zakonodavni program predsjednika Donalda Trumpa i pokrenu istrage protiv njegove administracije.

Smanjivanje bojnog polja u Zastupničkom domu rezultat je nekoliko čimbenika, uključujući povećanu političku polarizaciju.

No, pretvaranje prekrajanja izbornih jedinica u oružje, što je u punom zamahu od prošle godine, kada je Trump počeo pritiskati republikance da iscrtaju nove karte, ključni je element koji će se nakon presude Vrhovnog suda samo ubrzati, tvrde stručnjaci.

"Sada smo u ciklusu ratova prekrajanjem izbornih jedinica", rekao je Justin Levitt, profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta Loyola Marymount u Los Angelesu, koji vodi web-stranicu posvećenu toj problematici. "Ono što je nekada bio hladni rat, postalo je vrlo vruće."

Sud je oslabio odredbu saveznog Zakona o biračkim pravima koja je sprječavala državna zakonodavna tijela da ukinu izborne jedinice s većinskim biračima iz rasnih manjina.

Politički promatrači očekuju da će države pod vodstvom republikanaca ciljati na desetak ili više mandata u jedinicama s većinskim afroameričkim i latinoameričkim stanovništvom koje trenutačno drže demokrati, a koje su prethodno uživale snažniju zaštitu.

"Mislim da će postati gore prije nego što postane bolje", rekao je Levitt. "I mislim da ima još puno prostora da postane gore."

"Bez zaštitnih mehanizama"

Pomanjkanje neizvjesnih izbornih jedinica može imati posljedice za Kongres, rekao je Matthew Klein, analitičar za Zastupnički dom pri Cooku.

Ako kandidati za Zastupnički dom trebaju apelirati samo na svoje vjerne glasače kako bi pobijedili na izborima, umjesto na umjerene birače ili članove suprotne stranke, vjerojatnije je da će se pomicati prema ekstremima umjesto prema političkoj sredini.

"Ako pogledate Kongres i kako je djelovao prije 20, 30 ili više godina, vidjet ćete Kongres koji je bio manje ogorčen, a produktivniji", rekao je. "Nekada su zakoni o važnim pitanjima prolazili s golemim većinama. To više jednostavno ne viđamo."

Prekrajanje izbornih jedinica već je dugo značajka američke demokracije, ali ta je praksa posljednjih godina postala intenzivnija kako su uklonjeni pravni i institucionalni zaštitni mehanizmi.

Vrhovni je sud 2019. godine zaključio da, iako stranački pristrano prekrajanje izbornih jedinica može biti nedemokratsko, savezni sudovi nemaju ulogu u njegovu reguliranju.

Prošle je godine Trump uspješno pritisnuo republikance u Teksasu da iscrtaju novu izbornu kartu kojom ciljaju na pet aktualnih demokratskih zastupnika, što je pokrenulo nacionalnu bitku koja se proširila na gotovo desetak drugih država.

Inače se prekrajanje većine izbornih jedinica tradicionalno provodi na početku svakog desetljeća, nakon popisa stanovništva.

Presuda Vrhovnog suda od 29. travnja dala je još više slobode zakonodavcima da iscrtaju izborne jedinice u korist svoje stranke.

Sve se to događa u kontekstu tehnološkog napretka, pri čemu kreatori karata mogu identificirati demokratske i republikanske glasače sve do razine uličnog bloka.

"Ako nema zaštitnih mehanizama, onda ih nema", rekao je Levitt. "Mislim da su ograničenja sada samo realpolitika i mašta, a ne stav 'mi to jednostavno ne radimo'."

Prekrajanje izbornih jedinica nije jedini krivac za pomanjkanje neizvjesnih utrka. Birači su se geografski grupirali jer su ruralna područja postala konzervativnija, a prigradska su se priklonila ljevici.

Kao što su zastupnici u Zastupničkom domu Kongresa postali polariziraniji, postali su i birači.

Glasanje za kandidate iz različitih stranaka (eng. split-ticket voting), pri čemu birači biraju kandidata jedne stranke za višu funkciju, a druge za nižu, nekada je bilo prilično uobičajeno, ali više nije.

U 2000. godini bilo je 86 izabranih članova Zastupničkog doma čije su izborne jedinice glasale za predsjedničkog kandidata protivničke stranke, prema istraživanju Kylea Kondika, glavnog urednika Crystal Balla.

U 2024. godini taj je broj pao na 16.