ZAVRŠEN OČEVID

Otkriveni detalji zločina. U Josipdolu muškarac ubio suprugu pa sebe

L. F./Hina

01.05.2026 u 20:28

Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Nakon očevida u naselju Podveljun u općini Josipdol utvrđeno je da je 69-godišnji muškarac vatrenim oružjem usmrtio 64-godišnju suprugu, a potom počinio samoubojstvo, izvijestila je u petak županijska državna odvjetnica Vera Magdić Bižanović

Tijela su pronađena oko 13 sati u njihovoj obiteljskoj kući, nakon dojave policiji.

"Očevidom je utvrđeno da je tijekom dopodnevnih sati 69-godišnji muškarac iz vatrenog oružja ubio svoju 64-godišnju suprugu. Nakon toga je iz istog oružja izvršio samoubojstvo. Oba su se događaja dogodila unutar obiteljske kuće", rekla je Magdić Bižanović.

Slijedi obdukcija, a kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti i mogući motivi ovog događaja.

