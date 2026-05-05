Najudobnije hlače za tople dane pronašli smo u Zari, a koštaju samo 23 eura

05.05.2026 u 19:38

Zara Izvor: Promo fotografije / Autor: Zara promo
Kad temperature porastu, lepršave hlače postaju jedan od najpraktičnijih komada u ormaru jer nude prozračnost i udobnost, ali i dovoljno elegancije za svakodnevne proljetne i ljetne kombinacije

Lepršave i prozračne hlače svake tople sezone iznova se potvrđuju kao odlična alternativa suknjama i haljinama: lagane su, jednostavne za kombiniranje i mogu izgledati jednako ženstveno i dotjerano.

Posebno dobro funkcioniraju modeli opuštenog kroja, izrađeni od tkanina koje ne prianjaju uz tijelo. Nose se uz sandale, balerinke, natikače ili tenisice, a jednako dobro izgledaju uz običnu bijelu majicu, lanenu košulju, kratki top ili elegantniju bluzu.

Model koji izgleda kao stvoren za tople dane

U novoj kolekciji Zare pronašli smo model koji se savršeno uklapa u tu priču. Riječ je o hlačama do gležnja, srednje visokog struka, s vezicama za prilagodbu, izrađenima od tkanine zgužvanog efekta.

Zara Izvor: Promo fotografije / Autor: Zara promo

Upravo taj blago naborani materijal daje im opušten, ljetni dojam, ali ih ne čini nemarnima. Naprotiv, riječ je o komadu koji se lako može prilagoditi različitim prilikama - od jutarnje kave i šetnje gradom do večernjeg izlaska na moru.

Dolaze u tri nosive boje

Zarin model dostupan je po cijeni od 22,95 eura, a dolazi u nijansama koje se lako uklapaju u postojeću garderobu: kamenoj, smeđoj i crnoj.

Kamen siva nijansa idealna je za minimalističke kombinacije s bijelom, bež i svijetloplavom, smeđa izgleda sjajno uz krem tonove, zlatni nakit i kožne sandale, dok je crna najzahvalnija opcija za one koji žele komad koji će nositi i u dnevnim i u večernjim izdanjima.

Zara Izvor: Promo fotografije / Autor: Zara promo

Kako ih nositi

Za najjednostavniji dnevni look dovoljno ih je spojiti s rebrastom majicom bez rukava i ravnim sandalama. Uz lanenu košulju i kožnu torbu izgledat će profinjenije, dok ih top bez naramenica i natikače s tankim remenčićima lako pretvaraju u chic ljetnu kombinaciju za večer.

Njihova najveća prednost je upravo u tome što nude osjećaj lakoće koji inače povezujemo s haljinama, ali uz veću praktičnost i slobodu kretanja. Zato su lepršave hlače jedan od onih sezonskih komada koji ne traže puno razmišljanja, a uvijek djeluju dobro.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Pogledajte izdanja s Met Gale: Najveća modna večer donijela odvažne i neobične kreacije
Hit sandale iz 90-ih obilježit će ljeto: Vizualno izdužuju noge i podižu svaki outfit
Za Met Galu postala je živa skulptura: Svi samo govore o izdanju Heidi Klum

