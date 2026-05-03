Tri godine od tragedije: Točno u 8.41 sati prekinut program na svim televizijama u Srbiji

U Srbiji se danas obilježavaju tri godine od masovnog ubojstva u Osnovnoj školi ‘Vladislav Ribnikar’ u Beogradu, kada je tada 13-godišnji učenik Kosta K. iz očevog pištolja ubio devetero učenika i školskog zaštitara, a ranio još šest osoba. U znak sjećanja na žrtve, mediji u Srbiji nakratko su prekinuli program uz poruku: '3. i 4. maj - Dani sjećanja na žrtve masovnih ubojstava. Pamtimo'

Zločin se dogodio 3. svibnja 2023. godine u školi koju je počinitelj i sam pohađao. U napadu su ubijeni učenici Bojana Asović, Ana Božović, Katarina Martinović, Mara Anđelković, Ema Kobiljski, Sofija Negić, Andrija Čikić, Adriana Dukić i Angelina Aćimović te radnik osiguranja Dragan Vlahović. Ranjeno je pet učenika i nastavnica povijesti. Od 2024. godine u Srbiji se organiziraju komemorativni programi u znak sjećanja na ubijene. Ove godine u osnovnim i srednjim školama od 4. do 8. svibnja obilježava se ‘Tjedan sjećanja i zajedništva’, tijekom kojeg će se, prema objavama srpskih medija, odavati počast žrtvama zločina u OŠ ‘Vladislav Ribnikar’, ali i žrtvama masovnih ubojstava u Duboni, Malom Orašju i Niškoj Banji 2023. godine.

Škole bez ocjenjivanja u tjednu sjećanja Srbijansko Ministarstvo prosvjete preporučilo je osnovnim i srednjim školama da se učenici od 4. do 8. svibnja ne ocjenjuju, u vrijeme obilježavanja ‘Tjedna sjećanja i zajedništva’, objavio je Danas. Planirane školske aktivnosti trebale bi, prema toj preporuci, biti usmjerene na sjećanje, zajedništvo i poštovanje prema žrtvama. Tragedija u ‘Ribnikaru’ duboko je potresla Srbiju i otvorila niz pitanja o sigurnosti u školama, dostupnosti oružja, odgovornosti obitelji i institucija te stanju nasilja u društvu. Samo dan kasnije dogodilo se novo masovno ubojstvo u selima Dubona i Malo Orašje kod Mladenovca, što je dodatno pojačalo šok i bijes javnosti. Nakon ta dva zločina počeli su masovni građanski prosvjedi pod nazivom ‘Srbija protiv nasilja’. Na ulice Beograda i drugih gradova izlazili su deseci tisuća ljudi, tražeći političku i institucionalnu odgovornost te mjere protiv nasilja u javnom prostoru.