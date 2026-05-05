Razmjena vatre u tjesnacu: 'Ovo je posljedica američke vojne avanture - a još nismo ni počeli'

Trump je to izjavio nakon što su Sjedinjene Američke Države pokrenule operaciju ‘Projekt Sloboda’, s ciljem pomoći stotinama brodova koji su ostali blokirani u Perzijskom zaljevu.
Trump tvrdi da su američke snage uništile sedam manjih iranskih plovila, što je Teheran odlučno demantirao. Aktualnu pomorsku operaciju opisao je kao ‘jedan od najvećih vojnih manevara ikad izvedenih’, prenosi Independent.
U međuvremenu, Središnje zapovjedništvo SAD-a odbacilo je iranske tvrdnje da su dvije iranske rakete pogodile američki ratni brod koji je pokušavao proći kroz Hormuški tjesnac.
Ključni događaji
- Trump upozorava da bi Iran mogao biti 'zbrisan s lica zemlje' ako budu napadnuti američki brodovi
- 'Nema vojnog rješenja za političku krizu', kaže iranski ministar vanjskih poslova
- Japan prima prvu pošiljku ruske nafte otkako je rat s Iranom poremetio opskrbu energijom
10:37
Iran: Požar u luci Fujairah posljedica je američkog avanturizma
Neimenovani iranski vojni dužnosnik izjavio je da požar u luci Fujairah u UAE-u nije bio planirani iranski napad, već je za incident okrivio Sjedinjene Američke Države.
“Iranska Republika nije imala unaprijed planiran napad na navedena naftna postrojenja, a ono što se dogodilo rezultat je američkog vojnog avanturizma s ciljem stvaranja prolaza za ilegalni tranzit brodova kroz ograničene vode Hormuškog tjesnaca”, rekao je za državnu agenciju IRIB.
Dodao je da “američka vojska mora snositi odgovornost” te pozvao američke dužnosnike da prekinu, kako je rekao, neprikladnu upotrebu sile u diplomaciji i zaustave vojni avanturizam u ovoj osjetljivoj naftnoj regiji koja utječe na globalna gospodarstva.
Fujairah is on fire due to Iranian strikes — Hedgehog Geopolitics (@HedgehogGeopol) May 4, 2026
09:32
Obama: Netanyahu je i mene nagovarao na rat s Iranom, sad je dobio što je htio
Dovodeći u pitanje opravdanost rata protiv Irana, Obama je rekao da ga je izraelski premijer Benjamin Netanyahu snažno nagovarao na vojni sukob, ali da ga je on odbio.
‘Mislim da se moja procjena pokazala točnom’, rekao je, propitujući je li ishod uistinu bio u korist Izraela ili Sjedinjenih Država. >>OPŠIRNIJE<<
08:46
Iran tvrdi da je pet osoba poginulo u američkom napadu na brodove
Iran tvrdi da je pet osoba poginulo nakon što su američke snage napale dva civilna broda koja su prevozila robu, prenose državni mediji pozivajući se na vojne izvore. Izvješće dolazi nakon što je Donald Trump rekao da su američke snage u ponedjeljak uništile sedam “malih brodova” u Hormuškom tjesnacu.
U objavi na Truth Social napisao je: “Srušili smo sedam malih brodova ili, kako ih oni zovu, ‘brzih’ brodova. To je sve što im je ostalo.” Ranije je Teheran tvrdio da je pogodio američki ratni brod u blizini tjesnaca, što je američka vojska odbacila.
08:45
Ghalibaf: Nismo još ni počeli
Mohammad Bagher Ghalibaf izjavio je da je trenutačna situacija u Hormuškom tjesnacu “nepodnošljiva” za Sjedinjene Američke Države te upozorio da Iran “još nije ni počeo”. “Nova jednadžba Hormuškog tjesnaca je u procesu učvršćivanja”, napisao je u objavi na platformi X.
Dodao je da je sigurnost plovidbe i energetskog prometa ugrožena djelovanjem SAD-a i njegovih saveznika, zbog, kako tvrdi, kršenja primirja i uvođenja blokade. “Dobro znamo da je nastavak ovakvog stanja nepodnošljiv za Ameriku; dok mi još nismo ni počeli”, poručio je.
08:39
Maerskov brod s automobilima prošao kroz Hormuški tjesnac: Pratili ga američki brodovi
Brodarska kompanija Maersk objavila je da je Alliance Fairfax, brod za prijevoz vozila pod američkom zastavom kojim upravlja njezina podružnica Farrell Lines, u ponedjeljak izašao iz Perzijskog zaljeva kroz Hormuški tjesnac u pratnji američkih vojnih snaga. >>OPŠIRNIJE<<
08:36
Ratni brod prisiljen na povlačenje nakon napada
Poluslužbena iranska novinska agencija Fars objavila je da je ratni brod bio prisiljen na povlačenje nakon što je pogođen tijekom plovidbe u blizini otoka Jaska. Ta tvrdnja dolazi nakon što je Teheran ranije upozorio da će napasti svaki američki brod koji uđe u Hormuški tjesnac.
Trump je istaknuo da je cilj operacije ‘Project Freedom’ ‘osloboditi ljude, tvrtke i države koje nisu učinile apsolutno ništa loše’. S druge strane, Iran je poručio da će ‘svaka strana vojna sila, osobito agresivna američka vojska, biti napadnuta’ ako se približi tjesnacu.