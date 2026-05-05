Razmjena vatre u tjesnacu: 'Ovo je posljedica američke vojne avanture - a još nismo ni počeli'

Trump je to izjavio nakon što su Sjedinjene Američke Države pokrenule operaciju ‘Projekt Sloboda’, s ciljem pomoći stotinama brodova koji su ostali blokirani u Perzijskom zaljevu.

Trump tvrdi da su američke snage uništile sedam manjih iranskih plovila, što je Teheran odlučno demantirao. Aktualnu pomorsku operaciju opisao je kao ‘jedan od najvećih vojnih manevara ikad izvedenih’, prenosi Independent.

U međuvremenu, Središnje zapovjedništvo SAD-a odbacilo je iranske tvrdnje da su dvije iranske rakete pogodile američki ratni brod koji je pokušavao proći kroz Hormuški tjesnac.