Tuga i tišina u Leipzigu nakon velike tragedije: 'Svi smo još zatečeni'

U vrijeme tragedije nije radio nego je bio doma, ali kaže da je njegova supruga prošla tom ulicom malo kasnije pa se zabrinuo.

"Ovdje se nikada ništa ne događa, napose ne ovakve stvari pa smo svi još zatečeni “, rekao je Hini 40-godišnji konobar Mario u obližnjoj pizzeriji.

Nekoliko desetaka građana okupilo se u utorak navečer na malom trgu pored ulice kojom je projurio vozač Volkswagena Taigo. Govorima, ostavljenim cvijećem i upaljenim svijećama odali su počast žrtvama. U crkvi Svetog Nikole na trgu služena je misa za stradale.

„Nismo znali što se događa“, napomenuo je u tom gradu sa 625.000 stanovnika.

Muškarac je u ponedjeljak vozilom uletio u pješačku zonu u središtu Leipziga te udario nekoliko ljudi prije nego što se zaustavio. Bez otpora se predao policiji dok je još bio u vozilu.

"Dosadašnjim izvidima utvrđeni su uvjerljivi razlozi za vjerovanje da je muškarac kazneno djelo počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti", priopćilo je državno odvjetništvo.

Zbog opasnosti da bi optuženik mogao počiniti daljnja djela usporedive težine, sudac je naredio njegovo privremeno smještanje u psihijatrijsku bolnicu.

Muškarac je već bio na liječenju u psihijatrijskoj bolnici samo nekoliko dana ranije. U bolnicu je primljen na vlastiti zahtjev, a otpušten je krajem travnja, izvijestilo je ministarstvo za socijalna pitanja pokrajine Saske.

Deseci policajaca u utorak su i dalje bili razmješteni u centru, a policijski kombiji parkirani na ulicama.

„To nije ništa, trebali ste vidjeti koliko nas je jučer bilo“, rekao je jedan policajac iz skupine od njih četvero. Kaže da je ulica, kojom se nižu trgovine, a čuje žamor, čitav dan nekako tiha. „Ljudi su tužni“, rekao je policajac.

Policija i dalje osigurava središte jer u srijedu u Leipzigu počinje Međunarodni transportni forum (International Transport Forum).

Na dvodnevnoj konferenciji okupit će se više od 1.000 gostiju među kojima i brojni ministri prometa. Brojni sudionici smješteni su u hotelu u ulici pored one u kojoj je vozač "pokosio" pješake, ali nije bilo otkazivanja dolazaka na Forum koji se održava u Leipzigu od 2008.

„Nema aktivne sigurnosne situacije u Leipzigu večeras. Na temelju dostupnih informacija ne predviđamo utjecaj na program samita“, piše u e-mailu koji su dobili sudionici.

Kao mjera opreza, organizirane su dodatne sigurnosne provjere za događaj u utorak kojem je nazočio gradonačelnik i tijekom kojeg je održana minuta šutnje.

U nekoliko restorana u centru ljudi su večerali, ali nije bilo glazbe i buke. Oko 23 sata počela je i kiša, a na ulicama više nije bilo nikoga. Ostalo je tek ostavljeno cvijeće kao podsjetnik na tragediju u ovom tradicionalno trgovačkom gradu.