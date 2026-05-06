Slijede nestabilni dani - pljuskovi, grmljavina, jaka južina: Evo gdje će biti najgore

U istočnim krajevima Hrvatske prijepodne će biti najugodniji dio dana, uz više sunčanih razdoblja. Kasnije stiže više oblaka, a mjestimice su mogući kiša i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura bit će oko 12 °C, dok će se dnevna kretati između 24 i 26 °C, javlja HRT.

Mogući jači pljuskvi s grmljavinom

Slična jutarnja temperatura očekuje se i u središnjoj Hrvatskoj, ali će tijekom dana biti nešto svježije nego na istoku. Uz promjenjivu naoblaku povremeno će padati kiša, a poslijepodne su mogući i pljuskovi s grmljavinom, osobito u Podunavlju. Vjetar će biti umjeren jugozapadni, a na sjeveru povremeno i jak.

Najnestabilnije vrijeme očekuje se na zapadu zemlje. Ondje će kiša i grmljavina krenuti već od jutra, a posebno intenzivni pljuskovi mogući su u noći na četvrtak. Na sjevernom Jadranu puhat će umjereno i jako jugo, dok će u gorskim krajevima prevladavati jugozapadnjak. Temperature će se uglavnom kretati između 14 i 19 °C, a u višim predjelima ujutro oko 10 °C.

U Dalmaciji će vrijeme također biti promjenjivo. U unutrašnjosti će prevladavati više oblaka, no kiša neće biti toliko česta kao na sjevernom dijelu obale. Ipak, tijekom noći na četvrtak lokalno su mogući izraženiji pljuskovi. Jugo će puhati umjereno do jako, a na otvorenom moru ponegdje i vrlo jako. Jutarnje temperature bit će između 13 i 17 °C, dok će dnevne dosezati oko 20 °C.