Nakon ubojstva i otmice 'mlatio' po ćevapima: Pogledajte kako je uhvaćen monstrum iz Sarajeva

Dok je policija blokirala naselje Dobrinja, u kojem se ubojstvo dogodilo, i pretraživala teren, prema pisanju bosanskohercegovačkih medija, osumnjičeni se nesmetano kretao gradom. U jednom se trenutku zaputio i prema samom središtu Sarajeva. Navodno je djevojčicu, koju je poveo sa sobom, odveo na Baščaršiju gdje su jeli ćevape. Upravo je tamo lociran, a potom i uhićen na području Starog Grada nešto poslije 19 sati.

Sarajevska policija primila je dojavu o uporabi vatrenog oružja u Dobrinji 1. svibnja, oko 16:15 sati. Nakon dolaska hitnih službi pronađeno je tijelo ubijene žene, a uslijedila je intenzivna potraga koja je trajala nekoliko sati.

Podsjetimo, ubijena je 41-godišnja novinarka Elma Godinjak , a za njeno ubojstvo sumnjiči se Tarik Prusac , s kojim je bila u braku i dijelila petogodišnju kćer.

Kako pišu mediji, djevojčica je pronađena neozlijeđena te se nalazi pod nadzorom stručnih službi.

Iz tužiteljstva Kantona Sarajevo, piše Jutarnji list, potvrdili su da je Prusac uhićen te će tijekom dana biti predan u njihovu nadležnost.

Prusac je, pišu mediji, radio kao zaštitar te je žrtvu navodno ubio hitcima iz službenog pištolja, a koji nije smio nositi izvan radnog vremena. Iako su se ranije pojavile informacije o tome da je ozlijeđen i brat ubijene, iz policije su te informacije demantirali.

Odvjetnica ubijene, Elmedina Bojičić, za medije je izjavila kako su njih dvoje bili u postupku razvoda braka, ali i kako je Elma strahovala za svoj život. Dodala je kako ga je Elma nekoliko puta prijavljivala policiji zbog praćenja i uhođenja, a trenutačno je na snazi bila mjera zabrane.

'Nije bio nasilan. Plašio ju je tim čudnim ponašanjem. Stalno je pratio vozilom. Osjećala se nesigurno', istaknula je odvjetnica te dodala kako su Elmu kolege znale pratiti kući s posla.

Iz policije poručuju kako istraga o okolnostima ovog događaja i dalje traje.