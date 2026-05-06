David Attenborough navršava stotu

Među Attenboroughovim obožavateljima su i britanska kraljevska obitelj, Barack Obama i pop zvijezda Billie Eilish, a njegova karizma, humor i toplina, uz duboko znanje i dar za pripovijedanje, učinili su ga televizijskom superzvijezdom.

Unatoč poznim godinama i dalje je predvodnik napora za zaštitu okoliša i posljednjih je godina stvorio neka od svojih najutjecajnijih djela.

Nakon više od 70 godina snimanja dokumentarnih filmova, Attenboroughov prepoznatljivi glas sinonim je za pripovijedanje o prirodi.

"Vaša sposobnost prenošenja ljepote i ranjivosti našeg prirodnog okoliša nenadmašna je", rekla mu je 2019. kraljica Elizabeta II.

Nacionalno blago

Attenboroughovi filmovi gledateljima diljem svijegta prenijeli su i čuda i tragedije prirodnog svijeta.

Među najpoznatijim prizorima Attenboroughov je susret s dvije mlade razigrane planinske gorile koje su se zabavljale s njim tijekom snimanja kultne serije "Život na Zemlji" iz 1979. godine.

Attenboroughovo pripovijedanje o "Usamljenom Georgeu", posljednjem primjerku kornjača s otoka Pinte koja je nedugo potom uginula, dirnulo je ljude do suza.

"Ima oko 80 godina i pomalo mu škripe zglobovi, kao i meni", rekao je Attenborough, tada 86-godišnjak.

George je uginuo 2012., dva tjedna nakon toga snimanja, čime je izumrla i njegova vrsta.

"Usmjerio je pozornost svijeta na krhkost našeg okoliša", rekao je Attenborough.

Iako je Attenborough često na vrhu brojnih nacionalnih anketa popularnosti, bio je proglašen najcjenjenijom osobom u zemlji i najvećom živućom britanskom kulturnom ikonom, prijatelji kažu da prevrće očima kada ga se naziva "nacionalnim blagom".

"On osjeća da služi javnosti. Misli da je imao jedinstvenu priliku biti glas prirode, svima pričati o čudima prirode", rekao je za Reuters Mike Gunton, televizijski producent koji je puno puta surađivao s Attenboroughom.

Njegov blockbuster iz 2017. "Plavi planet 2", u kojemu je upozorio na pošast plastike u oceanu, imao je jednu od najvećih gledanosti na britanskoj televiziji prije nego što je distribuiran diljem svijeta.

Činjenica da albatrosi nesvjesno hrane svoje piliće plastikom izvučenom iz oceana potresla je javnost i navela britansku vladu i velike trgovce da najave mjere za smanjenje upotrebe plastike.

Posebni prijenosi i događaji za stoti rođendan

U Britaniji će se njegov stoti rođendan obilježiti posebnim prijenosima na BBC-ju, koncertom uživo u Royal Albert Hallu, događanjima u muzejima, šetnjama prirodom i sadnjom drveća.

Prikazivat će se i njegova nova serija "Tajni vrt".

Attenborough je i dalje uključen u stvaranje programa, kažu kolege s BBC-ja, vođen trajnom znatiželjom i radošću pripovijedanja.

Rođen 8. svibnja 1926., Attenborough je djetinjstvo proveo skupljajući fosile, insekte i sušene morske konjiće.

Njegova karijera na BBC-ju počela je 1954. godine kada je vodio "Zoo Quest". Putovao je u daleke dijelove svijeta i dovodio životinje u londonski zoološki vrt.

Proslavila ga je serija "Život na Zemlji", koja se počela prikazivati 1979. kada je imao 52 godine.

Uslijedili su deseci dokumentaraca, među njima "Plavi planet", "Zaleđeni planet" i "Dinastije". Kako su desetljeća prolazila, njegov osjećaj potrebe za akcijom samo se povećavao.

"Kako bih mogao pogledati svoje unuke u oči i reći da sam znao što se događa sa svijetom, a nisam učinio ništa?", rekao je Attenborough.