Iz kratkih rukava pod kišobrane: Evo kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna

Nakon što smo za vikend uskočili u kratke rukave, utorak je u Hrvatskoj protekao uz promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme. No kakve nas vremenske prilike očekuju u nastavku tjedna?
Kako predviđa Državni hidrometeorološki zavod, srijeda će biti također promjenjiva, na Jadranu i uz njega i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, češćom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj.
Ponegdje bi moglo biti i pljuskova s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslijepodne i navečer. Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak, na Jadranu umjereno i jako jugo. Što se temperatura tiče, dnevna će se popeti do 23 °C, na istoku toplije, javlja DHMZ.
I u nastavku tjedna, od četvrtka do subote, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno uz mjestimičnu kišu, još uglavnom u četvrtak i uz pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu izraženiji. U subotu djelomice, na Jadranu pretežno sunčano, a uz jači razvoj oblaka poneki poslijepodnevni pljusak moguć je ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije i u Gorskoj Hrvatskoj.
Vjetar će tada biti većinom slab, još ponegdje u četvrtak umjeren jugozapadni. Na Jadranu će umjereno do jako jugo u drugom dijelu četvrtka slabjeti i u petak uz obalu okrenuti na buru i istočni vjetar, a u subotu će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak. I temperatura će za vikend rasti.