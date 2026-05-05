Tomašević predstavlja veliki projekt na zapadu Zagreba: Otkriva detalje izgradnje Jarunskog mosta

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak predstavlja projekt izgradnje Jarunskog mosta, jednog od ključnih prometnih zahvata na zapadu grada, koji se najavljuje već gotovo dva desetljeća.
Riječ je o projektu koji bi trebao rasteretiti promet, smanjiti gužve i poboljšati povezanost zapadnih dijelova Zagreba preko Save. Novi most trebao bi smanjiti pritisak na Jadranski most i remetinečki rotor, kroz koji se trenutačno slijeva velik dio prometa na zapadnom ulazu u grad.
Prema dosadašnjim planovima, Jarunski most povezivao bi područje zapadnog Jaruna, odnosno naselje Vrbani, s Novim Zagrebom, do zone planirane Sveučilišne bolnice u Blatu. Projekt uključuje i izgradnju pristupnih prometnica.
Planirana je produžena Vrapčanska ulica, koja bi povezivala Ilicu s Jadranskom avenijom, kao i dionica od mosta do Horvaćanske ceste te nastavak prema Zagrebačkoj cesti. Predviđen je i nadvožnjak iznad Zagrebačke avenije, dok bi se prometni koridor nastavljao preko Oranica i spajao s postojećom cestovnom mrežom.
Projekt Jarunskog mosta prvi je put ozbiljnije pokrenut 2007. godine, kada je raspisan natječaj za idejno rješenje, a lokacijska dozvola izdana je 2011. godine. Unatoč tome, realizacija je godinama stagnirala. Aktualna gradska vlast ponovno je pokrenula projekt, a u međuvremenu su započeti postupci rješavanja imovinskopravnih odnosa na trasi budućih prometnica. Grad Zagreb već je otkupio više od 5700 četvornih metara zemljišta potrebnog za izgradnju. Prema projektnim rješenjima, most bi trebao biti dug 625 metara i širok 40 metara, s pilonom visokim 80 metara. Procijenjena vrijednost investicije iznosi oko 70 milijuna eura.
Ako se projekt bude odvijao prema planu, završetak izgradnje očekuje se do kraja 2028. godine. Time bi Zagreb dobio novu važnu prometnu vezu na zapadu grada.