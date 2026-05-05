Tomašević predstavlja veliki projekt na zapadu Zagreba: Otkriva detalje izgradnje Jarunskog mosta

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak predstavlja projekt izgradnje Jarunskog mosta, jednog od ključnih prometnih zahvata na zapadu grada, koji se najavljuje već gotovo dva desetljeća.

Riječ je o projektu koji bi trebao rasteretiti promet, smanjiti gužve i poboljšati povezanost zapadnih dijelova Zagreba preko Save. Novi most trebao bi smanjiti pritisak na Jadranski most i remetinečki rotor, kroz koji se trenutačno slijeva velik dio prometa na zapadnom ulazu u grad.

Prema dosadašnjim planovima, Jarunski most povezivao bi područje zapadnog Jaruna, odnosno naselje Vrbani, s Novim Zagrebom, do zone planirane Sveučilišne bolnice u Blatu. Projekt uključuje i izgradnju pristupnih prometnica.