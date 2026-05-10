Samoubilački napad u Pakistanu: Ubijeno najmanje 15 policajaca

Napad se zbio u okrugu Bannu u pokrajini Hajber Pahtunvi, gdje su se teroristi tijekom noći automobilom punim eksploziva zabili u kontrolni policijski punkt. Nakon napada je došlo do intenzivne pucnjave.

"Najmanje 15 policajaca je ubijeno", kazao je dužnosnik regionalne policije za njemačku agenciju dpa.

Također, tri osobe su ranjene u napadu, dodao je.

Lokalni mediji su objavili snimke razrušene zgrade i spasilaca koji traže tijela.