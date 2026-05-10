Turudić objavio godišnje izvješće o radu DORH-a: Ovo su ključni problemi

Broj n eriješenih predmeta na kraju godine smanjen je za oko 15 posto te iznosi 48.908 čime je udio neriješenih predmeta u ukupnom broju predmeta u radu pao na 16,8 posto, dok se u prethodnim godinama kretao oko 20 posto.

Ukupno je riješeno 242.391 predmet, što predstavlja povećanje od gotovo pet posto u odnosu na prethodnu godinu. Istodobno broj novozaprimljenih predmeta u blagom je padu, a to je dodatno pridonijelo smanjenju ukupnog opterećenja.

Tijekom 2025. državna odvjetništv a riješila su više predmeta nego što su ih zaprimila, čime je sustav prvi put nakon duljeg razdoblja počeo smanjivati postojeće zaostatke.

Stopa ažurnosti porasla je s 98 na 104 posto, što znači da su državna odvjetništva rješavala ne samo tekući priljev predmeta nego i dio zaostalih. Uz to, prosječno vrijeme potrebno za rješavanje dodatno je skraćeno, a povećan je i broj riješenih predmeta po rješavatelju.

Kadrovski izazovi i nužnost zakonodavnih promjena

S druge strane jedan od ključnih problema odnosi se na kadrovsku strukturu. Poseban izazov predstavlja prosječna dob zaposlenih, s relativno malim udjelom mlađih dužnosnika.

Iako je ukupan broj zaposlenih u državnim odvjetništvima povećan istodobno je zabilježen pad broja državnoodvjetničkih savjetnika i stručnih suradnika kao i izostanak zapošljavanja vježbenika.

Osim kadrovskih pitanja naglašena je i potreba za daljnjim zakonodavnim promjenama. U izvješću se, među ostalim, ističe da bi pojednostavljenje procesnih odredbi i skraćivanje trajanja sudskih postupaka značajno rasteretilo rad državnih odvjetnika i omogućilo im veći fokus na ključne faze, poput izvida i istraga.

Financijski aspekt rada također je prepoznat kao izuzetno važan. Iako su u 2025. godini povećana sredstva za rad, značajan novac i dalje odlazi na troškove međunarodnih arbitraža i postupaka pred stranim sudovima.

U izvješću se izdvajaju trendovi u korupcijskim predmetima i radu Uskoka, koji je u 2025. zaprimio 2301 prijavu, što je oko 20 posto više nego godinu ranije.

Zlouporaba položaja i ovlasti i dalje dominantno koruptivno nedjelo

Kao i prethodnih godina, dominantno kazneno djelo u tom segmentu ostaje zlouporaba položaja i ovlasti, a slijede prijave za davanje mita, zločinačko udruživanje, trgovanje drogom, utaje poreza, primanje mita, trgovanje utjecajem i nezakonito pogodovanje.

No, u pretežitom dijelu prijave za zlouporabe položaja podnijeli su građani koji, nezadovoljni radom pojedinih službenih, njihov rad smatraju nezakonitim. To, ističu u DORH-u, ima učinak na strukturu donesenih odluka u povodu kaznenih prijava i udjela kojim u ukupnom broju odluka participira rješenje o odbačaju kaznene prijave.

Nakon provedenih istraga, čije se trajanje prema statistici također smanjuje, podignute su Uskokove optužnice protiv 447 osoba, dok su istrage obustavljene u tek osam slučajeva. Od svih Uskokovih optužnica sudska optužna vijeća samo su jednu u prošloj godini vratili na doradu.

Županijski sudovi u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci po Uskokovim optužnicama donijeli su ukupno 316 osuđujućih presuda, iz čega proizlazi da je udio osuđujućih presuda u ukupnom broju sudskih odluka preko 90 posto.

Presude na temelju sporazuma tijekom 2025. činile su udio od 62,65 posto osuđujućih presuda i udio od 56,41 posto ukupnog broja sudskih odluka nakon potvrđivanja optužnica, navodi se u izvješću.

Oduzeto 12.6 milijuna eura, najmanje u petogodišnjem razdoblju

Tijekom 2025. ukupno je sudskim presudama donesenim u kaznenim postupcima u kojima su postupala redovna državna odvjetništva i Uskok oduzeto 12.6 milijuna eura, što je najmanji iznos u petogodišnjem razdoblju.

To je, pojašnjavaju u izvješću, posljedica manjeg broja zaprimljenih sudskih odluka kojima je oduzeta imovinska korist u 2025. godini (823) u odnosu na 2024. (847) te nižih iznosa pribavljene imovinske koristi. Ovaj podatak treba razumijevati i uvažavajući institut imovinskopravnog zahtjeva oštećenika, ističu u DORH-u.

Poseban izazov u radu državnog odvjetništva, dodaju, predstavljaju i oni načini rada kojima se smanjuje broj predmeta na sudu, oportunitet, uvjetna odgoda ili uvjetni odustanak od kaznenog progona, nagodba, sporazumijevanje i slično. Ističu i da rad i ažurnost državnog odvjetništva u velikoj mjeri ovisi o radu sudova i drugih tijela te su nužne promjene i u njihovu radu.

Navode i da su u 2025. poboljšani materijalni i financijski uvjeti za rad državnih odvjetništava te da su imali podupiruću suradnju s Ministarstvom pravosuđa, ali je ipak još uvijek prisutan niz problema „rješavanju kojih treba posvetiti pozornost kako bi se osigurali zadovoljavajući materijalni i financijski uvjeti za rad državnih odvjetništava”.

Što se tiče komunikacije s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO) ona je u izvješeću ocijenjena profesionalnom, uz napomenu da se odvija razmjenom informacija po propisanoj proceduri, ali i kroz neposredne kontakte i održavanjem konzultativnih sastanaka.