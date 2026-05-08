Kina bez milosti prema vrhu vojske: Bivši ministri obrane dobili smrtnu kaznu

I.J./Hina

08.05.2026 u 11:43

Susret Donalda Trumpa i Xi Jinpinga prošle godine Izvor: EPA / Autor: YONHAP
Bivši kineski ministri obrane Wei Fenghe i Li Shangfu osuđeni su na smrt s dvogodišnjom odgodom izvršenja kazne zbog optužbi za korupciju, koja se može pretvoriti u kaznu doživotnog zatvora, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua, što naglašava razmjere čistke u vojsci.

Oružane snage jedna su od glavnih meta širokog obračuna s korupcijom koji je naredio predsjednik Xi Jinping nakon dolaska na vlast 2012. godine. Čistke su 2023. stigle do elitnih Raketnih snaga, koje nadgledaju nuklearno oružje, kao i konvencionalne projektile.

Ranije ove godine dodatno su eskalirale, što je rezultiralo smjenom glavnog generala Narodnooslobodilačke vojske Zhanga Youxiea, koji je bio član Politbiroa i dugo se smatrao saveznikom Xija.

U ranijim izvješćima u Xinhui navodilo se da je Li bio osumnjičen za primanje "ogromnih svota novca" mita, kao i za podmićivanje drugih, a istraga je utvrdila da "nije ispunjavao političke odgovornosti" i da je "tražio osobnu korist za sebe i druge".

Istraga pokrenuta protiv Weija 2023. otkrila je da je prihvatio "ogromnu količinu novca i dragocjenosti" mita i "pomogao drugima da steknu neprimjerene koristi u kadrovskim aranžmanima", izvijestila je Xinhua 2024. dodajući da su njegovi postupci bili "izuzetno ozbiljne prirode, s vrlo štetnim utjecajem i ogromnom štetom".

Smrtna kazna s odgodom izvršenja u Kini obično se zamjenjuje doživotnim zatvorom ako počinitelj ne počini nikakva kaznena djela tijekom razdoblja odgode izvršenja. Nakon isteka tog roka Wei i Li bit će zatvoreni doživotno bez mogućnosti daljnjeg pomilovanja ili uvjetnog otpusta, navela je Xinhua.

Vojska je u svojim službenim novinama pozvala članove stranke i vojne kadrove da izvuku pouke iz dva slučaja, pozivajući na gajenje "podijeljene lojalnosti prema Partiji", misleći na vladajuću Komunističku partiju Kine.

"Članovi stranke i vojni kadrovi, posebno visoki časnici, moraju uzeti korumpirane dužnosnike poput Wei Fenghea i Li Shangfua, koji su istraženi i kažnjeni, kao primjer upozorenja", navodi vojska u komentaru objavljenom u petak.

Vojska je rekla da su Wei i Li nanijeli veliku štetu partiji, nacionalnoj obrani i vojnoj izgradnji, kao i imidžu visokih čelnika. Stručnjak za kinesku sigurnost James Char sa sjedištem u Singapuru rekao je da je uvjetna smrtna kazna najteža kazna izrečena članu Središnje vojne komisije, vrhovnog vojnog vodstva Komunističke partije, u novijoj povijesti.

„Činjenica da su preinačene u doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta ili zamjene' naglašava težinu njihovih djela s obzirom na to da su takve kazne obično rezervirane za teška kaznena djela“, rekao je Char, akademik na Školi međunarodnih studija S Rajaratnam.

Strani diplomati i analitičari pomno prate tekuće čistke zbog korupcije.

Međunarodni institut za strateške studije, londonski think tank, ranije ove godine objavio je da čistke ostavljaju ozbiljne nedostatke u zapovjednoj strukturi vojske i da su vjerojatno omele spremnost kineskih ubrzano moderniziranih oružanih snaga.

