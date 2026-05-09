Minute su ih dijelile od titule, a onda je nastao kaos na travnjaku: 'Najveća sramota'

Otprilike četiri minute prije kraja najavljene nadoknade navijači Slavije utrčali su na travnjak i utakmica je prekinuta. Gosti iz Sparte nakon toga nisu željeli nastaviti susret, a prema češkim medijima dio momčadi već se bio uputio prema autobusu.

Zahvaljujući velikoj prednosti na vrhu ljestvice, Slavia je u subotnjem derbiju protiv najvećeg rivala Sparte imala priliku i matematički potvrditi naslov. Sve je išlo prema tome da će Eden eksplodirati od slavlja - domaćin je vodio 3:2, utakmica je bila u sudačkoj nadoknadi, a navijači su već mirisali titulu.

Televizijske snimke pokazale su i napad na Spartina golmana Surovčika , zbog čega je postalo jasno da se utakmica u takvim uvjetima ne može nastaviti.

Pred navijače je potom izašao šef Slavije Jaroslav Tvrdik i potvrdio da nastavka neće biti. 'Najveća sramota', kratko je i potišteno rekao za OnePlay.

Slaviji prijeti kazna

Utakmica u Edenu bila je burna, baš kako se i očekivalo od najvećeg češkog derbija, ali završnica je potpuno zasjenila sve što se događalo na terenu.

Sudbina prekinutog susreta trebala bi biti poznata sljedeći tjedan, no već sada je jasno da Slaviju čekaju ozbiljne posljedice. Klub bi mogao biti kažnjen financijski, a moguća je i kazna zatvaranja stadiona zbog ponašanja navijača i propusta u organizaciji utakmice.

Tvrdik je, prema češkim medijima, priznao da je odgovornost jasno na strani Slavije.