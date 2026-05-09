PREKID UTAKMICE

Minute su ih dijelile od titule, a onda je nastao kaos na travnjaku: 'Najveća sramota'

A.H.

09.05.2026 u 21:51

Slavia - Sparta
Slavia - Sparta Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Slavia Prag bila je na korak do velike proslave, ali večer koja je trebala završiti naslovom prvaka pretvorila se u kaos i jednu od najvećih sramota češkog nogometa posljednjih godina.

Zahvaljujući velikoj prednosti na vrhu ljestvice, Slavia je u subotnjem derbiju protiv najvećeg rivala Sparte imala priliku i matematički potvrditi naslov. Sve je išlo prema tome da će Eden eksplodirati od slavlja - domaćin je vodio 3:2, utakmica je bila u sudačkoj nadoknadi, a navijači su već mirisali titulu.

Otprilike četiri minute prije kraja najavljene nadoknade navijači Slavije utrčali su na travnjak i utakmica je prekinuta. Gosti iz Sparte nakon toga nisu željeli nastaviti susret, a prema češkim medijima dio momčadi već se bio uputio prema autobusu.

Televizijske snimke pokazale su i napad na Spartina golmana Surovčika, zbog čega je postalo jasno da se utakmica u takvim uvjetima ne može nastaviti.

Pred navijače je potom izašao šef Slavije Jaroslav Tvrdik i potvrdio da nastavka neće biti. 'Najveća sramota', kratko je i potišteno rekao za OnePlay.

Slaviji prijeti kazna

Utakmica u Edenu bila je burna, baš kako se i očekivalo od najvećeg češkog derbija, ali završnica je potpuno zasjenila sve što se događalo na terenu.

Sudbina prekinutog susreta trebala bi biti poznata sljedeći tjedan, no već sada je jasno da Slaviju čekaju ozbiljne posljedice. Klub bi mogao biti kažnjen financijski, a moguća je i kazna zatvaranja stadiona zbog ponašanja navijača i propusta u organizaciji utakmice.

Tvrdik je, prema češkim medijima, priznao da je odgovornost jasno na strani Slavije.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KAOS NA MAKSIMIRU

KAOS NA MAKSIMIRU

Procurila informacija: Evo kako je Torcida zapalila Boysima glavni transparent
DINAMO - HAJDUK

DINAMO - HAJDUK

Pogledajte zašto su hajdukovci tražili da se poništi Dinamov gol: VAR se nije mogao uključiti
derbi na maksimiru

derbi na maksimiru

Pogledajte kako je Hrvoje Vejić u samo dvije rečenice otkrio svu istinu o ovom Hajduku

najpopularnije

Još vijesti