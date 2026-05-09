Još danas sunčano, pa stiže velika promjena vremena: Kiša će lijevati danima

I.V.

09.05.2026 u 09:31

Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Nakon nekoliko ugodnih i toplih proljetnih dana, Hrvatsku očekuje promjena vremena

Meteorolozi najavljuju postupno naoblačenje, kišu i grmljavinske pljuskove, a na Jadranu će zapuhati i jako jugo. Stabilno vrijeme zadržat će se još kratko, dok bi početak idućeg tjedna mogao donijeti osjetnije zahlađenje i češće oborine.

Subota će u većem dijelu zemlje biti djelomice do pretežno sunčana, uz temperature koje će se penjati do 25 stupnjeva. Ipak, već tijekom dana u unutrašnjosti su mogući lokalni pljuskovi, osobito poslijepodne i navečer kada se očekuje jači razvoj oblaka, prognozira DHMZ.

Na istoku i jugu zemlje ponegdje bi još ujutro moglo pasti malo kiše. Vjetar će uglavnom biti slab, dok će na Jadranu puhati slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a mjestimice će se u prvom dijelu dana zadržati i bura.

U nedjelju stiže pogoršanje

Već u nedjelju vrijeme će se početi mijenjati. Meteorolozi prognoziraju postupno naoblačenje sa jugozapada, a od sredine dana mjestimice se očekuju kiša i grmljavinski pljuskovi.

Najviše oborina očekuje se na Jadranu, a prema večeri kiša će zahvatiti i unutrašnjost zemlje. Na kopnu će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar, na istoku jugoistočni, dok će na obali jačati jugo koje bi u dijelovima Dalmacije navečer moglo biti i jako.

Jutarnje temperature bit će između 7 i 12 stupnjeva, na Jadranu od 12 do 17, dok će dnevne vrijednosti ostati relativno visoke i kretati se između 21 i 26 stupnjeva.

Početkom tjedna više kiše i osjetnije zahlađenje

Prema prognozama DHMZ-a , nestabilno vrijeme nastavit će se i početkom novog tjedna, a najviše kiše moglo bi pasti u utorak.

Meteorologinja N1 televizije Tea Blažević najavila je da će u ponedjeljak ujutro kiše i pljuskova uglavnom biti uz Jadran, no tijekom dana oborine će se proširiti i na ostale krajeve, uz mogućnost grmljavine.

Od utorka se očekuje i osjetnije zahlađenje, a kiša i pljuskovi bit će češći i lokalno izraženiji.

