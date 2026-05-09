VIDEO Thompson nastupio na Zrinjevcu, iz Grada poručili: Nije bio prijavljen

'Nastavimo hodati za život sve do zakonske zaštite . To je dar Božji', poručio je Thompson okupljenima nakon izvedbe 'Lijepa li si' . Uslijedio je gromoglasan pljesak i uzvici podrške sudionika. Kako je ranije objavljeno, pjevač je i ranije podržao Hod za život.

Ipak, za RTL Danas iz Grada Zagreba su poručili da Thompson nije bio prijavljen kao jedan od izvođača na skupu.

Nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić je naglasila da hod ponovno vraća pozornost na važnost zakonske zaštite svakog čovjeka, od začeća do prirodne smrti. Tvrdi da brojke dokazuju da su nerođena djeca i njihove majke najsigurniji u onim državama u kojima pobačaj nije osiguran zakonom , kako kaže 'u državama u kojima zakon štiti čovjekov život od početka do kraja - od začeća do prirodne smrti'.

''Žena koja nosi novo ljudsko biće ima pravo na svaku zaštitu društva i nikad joj se ne pomaže kada joj se nudi kao rješenje za njezine probleme usmrćivanje vlastitog sina ili kćeri. Svaka žena kojoj se tako nešto ponudi, zahvaljujući nepravednom zakonu, ne samo da usmrćuje dijete, nego se nanosi bol našem društvu", tvrdi Markić.

Osim Thompsona, na Hodu za život je i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Rekao je da je došao kao otac, kao i tisuće obitelji koje su se okupile te da podupire život od začeća do prirodne smrti.

"Lijepo je vidjeti mnoštvo mladih obitelji, a novo ministarstvo je itekako dalo snažnu potporu i majčinstvu i očinstvu, s mjerama koje nitko u Europi trenutno nema. Želimo poslati jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života i puno obitelji", rekao je.