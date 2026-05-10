Tajni pregovori u Miamiju: Na stolu dokument koji bi mogao okončati rat s Iranom

Iako je Pakistan od početka sukoba službeni posrednik između SAD-a i Irana , Katar posljednjih tjedana igra sve važniju ulogu iza kulisa, tvrde američki dužnosnici.

Prema informacijama izvora upoznatih s razgovorima, sastanak je bio usmjeren na pokušaj postizanja okvirnog sporazuma između Washingtona i Teherana, kojim bi se zaustavila eskalacija sukoba i otvorio put za detaljnije pregovore, javlja Axios .

U Bijeloj kući smatraju da su katarske vlasti posebno učinkovite u komunikaciji s Teheranom te da imaju kapacitet olakšati pregovore između dvije strane.

Katarski premijer dan ranije sastao se u Washingtonu s američkim potpredsjednikom JD Vanceom, nakon čega je trebao otputovati u Dohu. No u posljednjem trenutku promijenio je plan i otišao u Miami kako bi nastavio diplomatske razgovore.

Prema jednom od izvora, tijekom boravka u Miamiju telefonski je razgovarao i sa saudijskim ministrom vanjskih poslova o daljnjim koracima u posredovanju.

Washington čeka odgovor Irana

Američka i iranska strana trenutačno pregovaraju o dokumentu od jedne stranice koji bi poslužio kao memorandum o razumijevanju za prekid rata i okvir budućih pregovora.

Do subote poslijepodne Washington je još čekao najnoviji odgovor Teherana na prijedlog sporazuma.

Izvori navode da se u diplomatske napore, uz Katar i Pakistan, aktivno uključuju i Egipat, Turska te Saudijska Arabija.

‘Posrednici obje strane pozivaju na deeskalaciju i fokusiranje na postizanje dogovora’, rekao je jedan od izvora upoznatih s pregovorima.

Sve veći pritisak za zaustavljanje sukoba

Sastanak u Miamiju dolazi u trenutku pojačanih međunarodnih napora za smirivanje sukoba između SAD-a i Irana, koji je posljednjih mjeseci izazvao ozbiljnu zabrinutost zbog mogućnosti šire regionalne eskalacije na Bliskom istoku.

Iako detalji mogućeg sporazuma zasad nisu poznati, diplomatski izvori tvrde da je cilj prvo postići osnovni politički dogovor o prekidu sukoba, nakon čega bi uslijedili složeniji pregovori o sigurnosnim i nuklearnim pitanjima.