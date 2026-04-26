Iranski ministar ponovno u Islamabadu: Pregovori vise o koncu nakon Trumpove odluke

Njegov iznenadni povratak uslijedio je nakon Trumpove odluke da otkaže dolazak američkih izaslanika u Pakistan. Među njima su trebali biti posebni izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff i predsjednikov zet Jared Kushner, koji su trebali sudjelovati u pokušaju obnove pregovora s Teheranom.

Iranski državni mediji izvijestili su da se Arakči vratio u pakistansku prijestolnicu kako b i 'nastavio konzultacije o okončanju rata sa Sjedinjenim Državama', nakon kratkog boravka u Omanu. Ministar je Islamabad napustio u subotu navečer, što je izazvalo konfuziju oko nastavka pregovora, da bi se potom predomislio i vratio prije planiranog puta u Moskvu.

'Upravo sam otkazao put mojih predstavnika u Islamabad. Ako žele razgovarati, sve što trebaju učiniti je nazvati', poručio je tRUMP na svojoj mreži Truth Social.

Prema navodima iranske agencije ISNA, Araghchi je tijekom subotnjih razgovora u Islamabadu održao sastanke s pakistanskim ministrom vanjskih poslova, vojnim vrhom i premijerom. Tema razgovora bili su bilateralni odnosi, regionalna sigurnost i mogući načini okončanja sukoba, piše Politico.

Pakistan u ovoj krizi igra ključnu posredničku ulogu. Načelnik pakistanske vojske Asim Munir prošlog je tjedna boravio u Teheranu, gdje je prenosio prijedloge i poruke između Irana i Sjedinjenih Država.

Diplomatski 'ping-pong'

Diplomatski 'ping-pong' dolazi svega nekoliko dana nakon što je Trump, na zahtjev Islamabada, pristao privremeno obustaviti daljnje napade na Iran. Time je produženo krhko primirje nakon eskalacije, iako Washington i dalje provodi pomorsku blokadu iranskog prometa kroz Hormuški tjesnac.

Američki predsjednik ranije je izjavio kako su pakistanski premijer Shehbaz Sharif i vojni vrh pozvali SAD da 'odgodi napad na Iran dok iransko vodstvo ne usuglasi zajednički prijedlog'. Unatoč tome, posljednji potezi pokazuju da su pregovori daleko od stabilnih, a političke razlike unutar Irana dodatno otežavaju postizanje dogovora.

Washington i Teheran nalaze se u skupoj slijepoj ulici jer je Iran uglavnom zatvorio Hormuški tjesnac, kojim inače prolazi petina globalnih pošiljki nafte, dok SAD blokira iranski izvoz nafte. Sukob ulazi u deveti tjedan, a Trump je ovog tjedna produljio primirje koje je počelo 24. lipnja. Rat je doveo cijene energije do višegodišnjih maksimuma, potaknuo inflaciju i umanjio izglede za globalni rast.

Arakči je RANIJE 'objasnio principijelne stavove naše zemlje u vezi s najnovijim događajima vezanima uz primirje i potpuni kraj nametnutog rata protiv Irana', priopćeno je na službenom ministrovom profilu na Telegramu. Na pitanje o teheranskim rezervama prema američkim stavovima u pregovorima, iranski diplomatski izvor u Islamabadu rekao je Reutersu da 'u principu iranska strana neće prihvatiti maksimalističke zahtjeve'.