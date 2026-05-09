Hrvat osvojio gotovo 850.000 eura na Eurojackpotu, evo gdje je uplaćen listić

Igrač iz Ivanić-Grada osvojio je dobitak 5+1 vrijedan 848.825,90 eura, dok je igrač iz Imotskog osvojio dobitak 5 u iznosu od 350.236,20 eura.

Sretni listić za dobitak 5+1 uplaćen je na prodajnom mjestu Tiska na adresi Trg Vladimira Nazora 3 u Ivanić-Gradu. Na njemu su odigrane četiri kombinacije Eurojackpota na osam kola pretplate bez dodatne igre Joker, a ukupna uplata iznosila je 64 eura, priopćila je Hrvatska lutrija.

Dobitni listić za dobitak 5 uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Glavini Donjoj kod Imotskog. Igrač je uplatio tri kombinacije Eurojackpota na tri kola pretplate, također bez dodatne igre Joker.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak, 12. svibnja 2026., a glavni dobitak iznosit će 87 milijuna eura.