Zapečaćena vozila, ograđeni koridori: Počinje velika operacija, stiže kruzer smrti

Kruzer MV Hondius, na kojem je tijekom putovanja izbila zaraza rijetkim andskim sojem hantavirusa, približava se Tenerifeu nakon gotovo mjesec dana neizvjesnosti na moru. Španjolske vlasti pokrenule su dosad nezabilježenu sigurnosno-zdravstvenu operaciju kako bi više od stotinu putnika i članova posade sigurno iskrcali i vratili u njihove matične zemlje

Na brodu su dosad preminule tri osobe, a slučaj je izazvao veliku zabrinutost zbog mogućnosti širenja virusa koji se rijetko prenosi među ljudima. Kruzer bi u područje južnog dijela Tenerifa trebao stići prije zore, no ni tada mu neće biti dopušteno pristati uz obalu. Oko broda će biti uspostavljen sigurnosni pojas od jedne nautičke milje, a nakon dolaska u luku Granadilla ostat će usidren na moru kako bi se zadržala izolacija, piše BBC. Španjolska ministrica zdravstva Mónica García cijelu je operaciju opisala kao ‘bez presedana’, istaknuvši da u njoj sudjeluju službe iz čak 23 zemlje. ‘Rizik zaraze za opću populaciju je nizak’, ponovila je García, upozorivši da širenje panike i dezinformacija može dodatno otežati situaciju.

Velike mjere sigurnosti u luci Španjolske vlasti pripremile su pomno razrađen plan. Putnici će biti biti prevezeni na obalu u industrijskoj luci Granadilla posljednjih su dana pojačane sigurnosne mjere. Vojna policija i timovi za odgovor na katastrofe postavili su velike prihvatne šatore, a pristup obali strogo je ograničen. Nakon što se Hondius usidri, medicinski timovi ukrcat će se na brod kako bi pregledali putnike i posadu te provjerili ima li novih simptoma zaraze. Prema posljednjim informacijama, zasad nema novih oboljelih. Putnici će potom biti raspoređeni prema nacionalnosti i manjim brodicama prevezeni do obale, daleko od stambenih područja u zapečaćenim vozilima pod pratnjom, kroz potpuno ograđeni koridor gdje će ih čekati charter letovi za povratak kući. Prema riječima španjolskog ministra unutarnjih poslova, zrakoplove šalju Velika Britanija, SAD i više članica Europske unije. Za slučaj pogoršanja zdravstvenog stanja pojedinih putnika bit će spremni i posebno opremljeni medicinski zrakoplovi. Karantena bi mogla trajati tjednima Španjolski državljani bit će prebačeni u Madrid, gdje ih čeka obavezna karantena u vojnoj bolnici Gomez Ulla. Problem predstavlja činjenica da inkubacija hantavirusa može trajati i do devet tjedana pa još nije poznato koliko dugo će izolacija trajati ni u Španjolskoj ni u drugim državama.

Na Tenerife je stigao i čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji nadzire operaciju iskrcavanja. Pohvalio je španjolske vlasti zbog, kako je rekao, ‘čvrstog i učinkovitog odgovora’ na epidemiju. Virus je povezan s odlagalištem otpada na krajnjem jugu Argentine, području popularnom među promatračima ptica. Hantavirus prenose glodavci, a prijenos među ljudima vrlo je rijedak, no unatoč tome na kruzeru su umrla tri putnika. Tedros je pokušao umiriti zabrinute stanovnike Kanarskih otoka. ‘Vaša zabrinutost je razumljiva zbog iskustva s covidom. Ta trauma još je svježa. No rizik šire zaraze sada je nizak zbog načina na koji virus djeluje i zbog priprema koje su provele španjolske vlasti’, rekao je. Bolnice u pripravnosti Deseci liječnika intenzivne medicine nalaze se u pripravnosti u bolnici Candelaria na Tenerifeu za slučaj da se tijekom iskrcavanja nekome stanje naglo pogorša. U bolnici je pripremljena posebna izolacijska jedinica opremljena respiratorom i uređajima za testiranje zaraznih bolesti. ‘Potpuno smo spremni. Nikad prije nismo imali slučaj hantavirusa, ali riječ je o virusu s komplikacijama kakve svakodnevno liječimo. Naše osoblje je potpuno obučeno za ovakve situacije’, rekla je voditeljica intenzivne njege Mar Martin.