Putin odaslao znakovite poruke s vojne parade, spomenuo i NATO: Spasili smo Europu

Ruski predsjednik Vladimir Putin tijekom govora na Paradi pobjede na moskovskom Crvenom trgu poručio je da je Dan pobjede ‘najvažniji i sveti praznik’ za Rusiju te naglasio kako će zemlja uvijek čuvati sjećanje na žrtvu i pobjedu Sovjetskog Saveza u Drugom svjetskom ratu

U govoru obilježenom snažnim povijesnim i patriotskim porukama Putin je istaknuo da Rusija ‘sveto poštuje nasljeđe i zavjete vojnika pobjede’, dok je posebnu pažnju posvetio i ratu u Ukrajini, odnosno onome što Moskva naziva ‘specijalnom vojnom operacijom’. 'Pobjeda će uvijek pripadati Rusiji' Putin je poručio da Rusija nikada neće zaboraviti žrtvu milijuna ljudi tijekom Velikog domovinskog rata, kako se u Rusiji naziva razdoblje Drugog svjetskog rata od 1941. do 1945.

‘Za nas je očuvanje sjećanja na događaje Velikog domovinskog rata, njegove istinske povijesti i pravih heroja pitanje časti’, rekao je Putin. Dodao je da Rusija ‘saginje glavu pred svima koji su dali život za domovinu’, spomenuvši poginule vojnike, civile stradale u okupaciji, žrtve gladi tijekom opsade Lenjingrada te sve koji su podnijeli žrtvu za Sovjetski Savez. <<<<<Vojnu paradu u Moskvi pratili smo uživo>>>> Prema njegovim riječima, pobjeda nad nacizmom bila je rezultat ogromne žrtve, jedinstva i patriotizma sovjetskog naroda. ‘Naš narod stao je poput zida na put neprijatelju i pokazao da je odanost domovini najveća istina koja može ujediniti milijune ljudi’, rekao je ruski predsjednik.

Sovjetski Savez 'spasio Europu' Putin je naglasio da su upravo sovjetski vojnici podnijeli ‘kolosalne gubitke’ kako bi spasili slobodu europskih naroda. ‘Sovjetski narod dao je odlučujući doprinos porazu nacizma, spasio svoju zemlju i cijeli svijet te zaustavio totalno i nemilosrdno zlo’, izjavio je. Ujedno je ustvrdio da je Sovjetski Savez nakon rata ‘vratio suverenitet državama koje su kapitulirale pred nacističkom Njemačkom i postale poslušni suučesnici njezinih zločina’. Poruka o Ukrajini i NATO-u Velik dio govora Putin je povezao s aktualnim ratom u Ukrajini. Sudionike ruske invazije opisao je kao heroje koji se danas bore protiv ‘agresivne sile koju naoružava i podržava cijeli NATO savez’. ‘Unatoč tome naši heroji nastavljaju ići naprijed’, rekao je Putin.