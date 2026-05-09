KAOS NA MAKSIMIRU

Procurila informacija: Evo kako je Torcida zapalila Boysima glavni transparent

A.H.

09.05.2026 u 19:13

BBB
Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Na startu derbija Dinama i Hajduka zapaljen je veliki transparent Bad Blue Boys.

Torcida se odmah pohvalila da stoji iza toga i nikome nije bilo jasno kako je uspjela. Večernji list doznaje je transparent zapaljen tako što je u podnožju sjeverne tribine daljinskim upravljačem aktivirano šest eksplozivnih naprava.

Također, još tri eksplozivne naprave bile su montirane i na gornjoj etaži sjeverne tribine, no njih su BBB-i na vrijeme uočili i onda uz pomoć policije deaktivirali.

Dinamo - Hajduk (gori transparent BBB-a) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

