Procurila informacija: Evo kako je Torcida zapalila Boysima glavni transparent

Torcida se odmah pohvalila da stoji iza toga i nikome nije bilo jasno kako je uspjela. Večernji list doznaje je transparent zapaljen tako što je u podnožju sjeverne tribine daljinskim upravljačem aktivirano šest eksplozivnih naprava.

Također, još tri eksplozivne naprave bile su montirane i na gornjoj etaži sjeverne tribine, no njih su BBB-i na vrijeme uočili i onda uz pomoć policije deaktivirali.