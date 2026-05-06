pokrenuta istraga

Čelnik zrakoplovstva MUP-a Republike Srpske pronađen mrtav

M. Šu.

06.05.2026 u 08:25

Boban Kusturić
Boban Kusturić (52), načelnik Uprave za zrakoplovstvo Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma.

Njegovo tijelo pronađeno je oko 21 sat, nakon čega je slučaj prijavljen policiji, piše Klix.ba. Lokalni mediji navode da se radi o samoubojstvu.

Očevid provode policijski službenici Policijske uprave Banja Luka, u suradnji s dežurnim tužiteljem Okružnog javnog tužiteljstva u Banjoj Luci.

Kusturić je rođen 1974. godine u Banjoj Luci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije u Beogradu, smjer ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana, gdje je stekao zvanje pilota.

Ne ustručavajte se tražiti pomoć

  • Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb

Nazovite broj 01/23 76 470 kad god vam zatreba pomoć od 0 do 24 sata. U Centar za krizna stanja pri KBC-u Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

  • Hrabri telefon

Ako ste maloljetno dijete ili roditelj koji se suočava s različitim odgojnim izazovima, možete se obratiti stručnjacima na Hrabrom telefonu.
Ako ste dijete, nazovite na besplatni broj 11 61 11.
A broj Hrabrog telefona za mame i tate je 0800 - 0800. Linija je otvorena svakim radnim danom od 9 do 20 sati.

  • Psihološki centar TESA

Psihološki centar TESA udruga je koja već 25 godina daje besplatnu psihološku pomoć i podršku zdravom razvoju građana. Nazovite na broj 01/48 28 888 radnim danom od 10 do 22 sata ili im se javite mailom za savjet na adresu psiho.pomoc@tesa.hr.

U Vojsci Republike Srpske radio je kao pilot od 1997. do 2005. godine, nakon čega je karijeru nastavio u civilnom zrakoplovstvu Republike Srpske.

Od 2008. bio je direktor Helikopterskog servisa Republike Srpske, a nakon reorganizacije sustava u travnju 2025. imenovan je načelnikom novoosnovane Uprave za zrakoplovstvo MUP-a RS-a.

Za svoj rad odlikovan je Ordenom Miloša Obilića.

