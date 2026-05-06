Čelnik zrakoplovstva MUP-a Republike Srpske pronađen mrtav

Boban Kusturić (52), načelnik Uprave za zrakoplovstvo Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma.
Njegovo tijelo pronađeno je oko 21 sat, nakon čega je slučaj prijavljen policiji, piše Klix.ba. Lokalni mediji navode da se radi o samoubojstvu.
Očevid provode policijski službenici Policijske uprave Banja Luka, u suradnji s dežurnim tužiteljem Okružnog javnog tužiteljstva u Banjoj Luci.
Kusturić je rođen 1974. godine u Banjoj Luci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije u Beogradu, smjer ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana, gdje je stekao zvanje pilota.
U Vojsci Republike Srpske radio je kao pilot od 1997. do 2005. godine, nakon čega je karijeru nastavio u civilnom zrakoplovstvu Republike Srpske.
Od 2008. bio je direktor Helikopterskog servisa Republike Srpske, a nakon reorganizacije sustava u travnju 2025. imenovan je načelnikom novoosnovane Uprave za zrakoplovstvo MUP-a RS-a.
Za svoj rad odlikovan je Ordenom Miloša Obilića.