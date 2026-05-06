Čelnik zrakoplovstva MUP-a Republike Srpske pronađen mrtav

Boban Kusturić (52), načelnik Uprave za zrakoplovstvo Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma.

Njegovo tijelo pronađeno je oko 21 sat, nakon čega je slučaj prijavljen policiji, piše Klix.ba. Lokalni mediji navode da se radi o samoubojstvu.

Očevid provode policijski službenici Policijske uprave Banja Luka, u suradnji s dežurnim tužiteljem Okružnog javnog tužiteljstva u Banjoj Luci.

Kusturić je rođen 1974. godine u Banjoj Luci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije u Beogradu, smjer ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana, gdje je stekao zvanje pilota.