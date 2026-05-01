Iran SAD-u na stol stavio prijedloge okončanja rata: Poslužili se posrednikom

"Islamska Republika je u četvrtak navečer predala tekst svog najnovijeg prijedloga Pakistanu, posredniku u pregovorima sa Sjedinjenim Državama“, rekla je agencija, bez navođenja pojedinosti. Prekid vatre stupio je na snagu 8 . travnja , nakon gotovo 40 dana izraelskih i američkih zračnih napada na Iran i uzvratnih udara Teherana u regiji, a mirovni pregovori su od tada u zastoju .

Samo je jedan krug pregovora održan 11. travnja u Pakistanu, ali nije završio uspjehom. Hormuški tjesnac Iran i dalje blokira, dok Washington održava blokadu iranskih luka. Ranije ovog tjedna, Teheran je dao prethodnu ponudu koju je Donald Trump odbio.

Ideja Irana navodno je bila da se rasprave o nuklearnom pitanju odgode na kasniji datum, prenio je američki Axios. To je središnje pitanje za Sjedinjene Države i Izrael, koji optužuju Iran da želi razviti nuklearno oružje što je optužba koju Iran poriče.

U sklopu tekućih pregovora, iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči u petak je telefonski razgovarao sa svojim kolegama iz Saudijske Arabije, Katara, Turske, Iraka i Azerbajdžana o "inicijativama Islamske Republike usmjerenim na okončanje rata", prema izjavi ministarstva.