NASTAVAK PREGOVORA?

Iran SAD-u na stol stavio prijedloge okončanja rata: Poslužili se posrednikom

I.H./Hina

01.05.2026 u 15:50

Abas Arakči Izvor: EPA / Autor: MARTIAL TREZZINI
Iran je predstavio novu ponudu usmjerenu na nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama kako bi se trajno okončao rat, izvijestila je u petak službena iranska novinska agencija IRNA

"Islamska Republika je u četvrtak navečer predala tekst svog najnovijeg prijedloga Pakistanu, posredniku u pregovorima sa Sjedinjenim Državama“, rekla je agencija, bez navođenja pojedinosti. Prekid vatre stupio je na snagu 8. travnja, nakon gotovo 40 dana izraelskih i američkih zračnih napada na Iran i uzvratnih udara Teherana u regiji, a mirovni pregovori su od tada u zastoju.

Samo je jedan krug pregovora održan 11. travnja u Pakistanu, ali nije završio uspjehom. Hormuški tjesnac Iran i dalje blokira, dok Washington održava blokadu iranskih luka. Ranije ovog tjedna, Teheran je dao prethodnu ponudu koju je Donald Trump odbio.

Ideja Irana navodno je bila da se rasprave o nuklearnom pitanju odgode na kasniji datum, prenio je američki Axios. To je središnje pitanje za Sjedinjene Države i Izrael, koji optužuju Iran da želi razviti nuklearno oružje što je optužba koju Iran poriče.

U sklopu tekućih pregovora, iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči u petak je telefonski razgovarao sa svojim kolegama iz Saudijske Arabije, Katara, Turske, Iraka i Azerbajdžana o "inicijativama Islamske Republike usmjerenim na okončanje rata", prema izjavi ministarstva.

