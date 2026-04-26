MIROVNI PREGOVORI

Trump: 'Ako Iranci žele razgovarati, mogu nas nazvati. Znaju što mora biti u sporazumu

L. Š. / Hina

26.04.2026 u 20:27

Donald Trump
Donald Trump
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da Iran može nazvati ako želi pregovarati okončanje rata kojeg su pokrenuli SAD i Izrael, dok se iranski ministar vanjskih poslova vratio u Pakistan na pregovore unatoč odsutnosti američkih kolega

Nade o oživljavanju mirovnih napora smanjile su se nakon što je Trump otkazao posjet Islamabadu svojih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, iako je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči nastavio putovati između posredničkih zemalja.

'Ako žele razgovarati, mogu doći k nama, ili nas mogu nazvati. Znate, postoji telefon. Imamo lijepe, sigurne linije', rekao je Trump u intervjuu u emisiji 'The Sunday Briefing' na Fox Newsu. 'Znaju što mora biti u sporazumu. Vrlo je jednostavno: ne mogu imati nuklearno oružje, u suprotnom nema razloga da se sastajemo', rekao je Trump.

Iran odavno zahtijeva od Washingtona da prizna njegovo pravo na obogaćeni uranij, za kojeg Teheran tvrdi da želi posjedovati u miroljubive svrhe, no zapadne snage i Izrael tvrde da je usmjeren prema izgradnji nuklearnog oružja.

Iako je primirje zaustavilo borbe punog opsega koje su započele američko-izraelskim napadom na Iran 28. veljače, nije došlo do sporazuma o uvjetima okončanja rata u kojem su stradale tisuće ljudi, skočile cijene nafte, došlo do porasta inflacije te se pogoršale nade za globalni gospodarski rast.

Abbas Arakči
Abbas Arakči

Teheran je uglavnom zatvorio Hormuški tjesnac, koji uobičajeno nosi petinu globalnih naftnih isporuka, dok je Washington nametnuo blokadu iranskih luka.

Nakon pregovora u Pakistanu, Arakči je u nedjelju odletio u Oman, gdje se sastao s omanskim čelnikom Hajsamom bin Tarik al-Saidom. Razgovarali su o sigurnosti tjesnaca i Arakči je pozvao na regionalni sigurnosni okvir dalje od izvanjskog miješanja, prema iranskom ministarstvu vanjskih poslova.

Arakči se kasnije vratio u Islamabad, izvijestili su iranski državni mediji. Izvori iz pakistanske vlade rekli su da će održati pregovore s pakistanskim čelnicima prije nego što krene u Moskvu.

Iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim izvijestila je da će razgovori Arakčija s pakistanskim dužnosnicima uključivati 'primjenu novog pravnog režima nad Hormuškim tjesnacem, primanje kompenzacije, jamstva da neće biti nove vojne agresije ratnih huškača i podizanje pomorske blokade.' Pregovori neće biti vezani uz iranski nuklearni program, navodi se u izvješću.

Hormuški tjesnac
Hormuški tjesnac

Zasad bez sporazuma

Govoreći na Floridi prije nego što je hitno napustio večeru Udruženja dopisnika Bijele kuće u Washingtonu pošto je u blizini došlo do pucnjave, Trump je rekao da je otkazao posjet svojih izaslanika zbog prevelikog puta i prevelikih troškova za ono što je nazvao neadekvatnom iranskom ponudom. Iran je 'ponudio dosta, no ne dovoljno', rekao je Trump.

Ranija runda pregovora u Islamabadu, na kojima se sastalo američko izaslanstvo predvođeno potpredsjednikom JD Vanceom s predsjednikom iranskog parlamenta Mohamadom Bagerom Galibafom, završila je bez sporazuma.

Nakon što je posljednji diplomatski put otkazan, dva zrakoplova američkog ratnog zrakoplovstva C-17, koji su prevozili sigurnosno osoblje, opremu i vozila korištena za zaštitu američkih dužnosnika, napustila su Pakistan, rekla su dva pakistanska vladina izvora Reutersu u nedjelju.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
INTERVJU NAKON INCIDENTA

PUCNJAVA NA GALA VEČERI

SA SICILIJE

najpopularnije

Još vijesti