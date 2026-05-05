Trump uoči Rubijeva posjeta Vatikanu ponovno kritizirao papu

V. B./Hina

05.05.2026 u 21:07

Donald Trump i papa Lav Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER / LUCA ZENNARO
Predsjednik SAD-a Donald Trump u utorak je ponovno kritizirao papu Lava XIV., ovaj put uoči posjeta američkog državnog tajnika Marca Rubija Vatikanu koji je planiran ovog tjedna

Trump je u radijskoj emisiji koju vodi konzervativac Hugh Hewitt optužio Lava da "ugrožava mnoge katolike i druge ljude", tvrdeći da očito vjeruje da je "u redu da Iran ima nuklearno oružje".

Protivljenje ratu

Lav je više puta izrazio protivljenje ratu u Iranu te pozvao na prekid vatre i dijalog.

Očekuje se da će Rubio, koji je katolik, pokušati ublažiti napetosti između Trumpa i pape, rođenog Amerikanca, tijekom svog posjeta koji počinje u četvrtak.

Brian Burch, američki veleposlanik pri Svetoj Stolici, rekao je da očekuje "otvorenu" raspravu između Lava i Rubija. Razlike u mišljenjima mogle bi se premostiti iskrenim dijalogom, rekao je, odbacujući da je između Washingtona i Vatikana sada dubok jaz.

Šef vatikanske diplomacije, kardinal Pietro Parolin, rekao je talijanskim medijima da će Papa nastaviti putem koji je odabrao, a to je propovijedanje evanđelja mira u svakoj prilici, bila ona prikladna ili neprikladna.

Potpredsjednik talijanske vlade Matteo Salvini komentirao je da se "s Papom ne raspravlja, već se Papu sluša."

Tijekom sukoba s Papom, Trump rat predstavlja kao nužan kako ta bliskoistočna zemlja ne bi razvila nuklearno oružje. Papu je nazvao "slabim", a kritizirao je i Lavov stav po pitanju migracija.

Sukob je ranije eskalirao kad je na Trumpovoj društvenoj mreži Truth Socialu objavljena slika stvorena uz pomoć umjetne inteligencije, koja prikazuje američkog predsjednika kao figuru nalik Kristu. Izazvavši bijes vjernika slika je izbrisana.

U Rimu će se Rubio sastati i s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni, koja je stala u obranu Papi od Trumpovih napada.

Tijekom putovanja tog visokog američkog dužnosnika obilježit će se i prva godišnjica Lavova papinstva.

