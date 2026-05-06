Trump iznenada zaustavlja operaciju 'Projekt sloboda'; Oglasio se iranski predsjednik

"Obostrano smo se složili da će, iako će blokada ostati na snazi, 'Projekt sloboda' (...) biti pauziran na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li se sporazum finalizirati i potpisati“, napisao je Trump na društvenim mrežama.
Još nema neposredne reakcije iz Teherana, javlja Reuters. Također, Bijela kuća nije trenutno odgovorila na zahtjev Reutersa za komentar o postignutom napretku ili o tome koliko će dugo trajati pauza.
Samo nekoliko sati ranije, američki državni tajnik Marco Rubio informirao je novinare u Bijeloj kući o naporima da tankeri koji se nalaze u Perzijskom zaljevu prođu kroz Hormuški tjesnac.
Prema njegovim riječima, operacija "Projekt sloboda", usmjerena na otvaranje Hormuškog tjesnaca, je manjeg opsega i različita od izvornog borbenog plana. Opisao ju je kao obrambenu operaciju, rekavši da SAD neće vojno djelovati "osim ako na nas ne pucaju".
Ustvrdio je i da je SAD postigao svoje ciljeve u vojnoj operaciji protiv Irana te da je operacija "Epski bijes" završena.
Ključni događaji
- Trump stopirao operaciju 'Projekt sloboda', tvrdi da je postignut 'veliki napredak' u pregovorima s Iranom
- UAE drugi dan zaredom izložen iranskim napadima projektilima i dronovima
- Iranski ministar vanjskih poslova stigao u Peking u prvi posjet Kini otkako su započeli američki napadi na Iran
08:31
Što stoji u rezoluciji o Hormuzu?
Sjedinjene Američke Države i zaljevske zemlje izradile su nacrt rezolucije Ujedinjenih naroda s ciljem osiguravanja sigurne plovidbe kroz Hormuški tjesnac, a glasanje u Vijeću sigurnosti očekuje se uskoro. Rezolucija poziva Iran da zaustavi napade na brodove, polaganje morskih mina i naplatu tranzitnih pristojbi.
U izradi nacrta sudjelovale su zaljevske države, uključujući Bahrein, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Katar. Također se traži da Iran otkrije lokacije mina i pomogne u njihovom uklanjanju, a predlaže se i uspostava humanitarnog koridora kroz tjesnac.
Marco Rubio izjavio je: “Islamska Republika Iran nastavlja držati svjetsko gospodarstvo kao taoca.” Rezolucija je dodatno izmijenjena kako bi se izbjegao mogući veto Rusije i Kine.
08:17
Rubio: Izmijenili smo nacrt rezolucije o Hormuškom tjesnacu
Marco Rubio izjavio je da su Sjedinjene Američke Države napravile određene izmjene u nacrtu rezolucije Ujedinjenih naroda o Hormuškom tjesnacu kako bi pokušale izbjeći veto Kine i Rusije.
Rezolucija predviđa prijetnju sankcijama ili drugim mjerama protiv Irana ako ne zaustavi napade na brodove u tjesnacu, ne prestane s naplatom “ilegalnih pristojbi” te ne otkrije lokacije svih mina kako bi se omogućila sloboda plovidbe.
Također zahtijeva da Iran “odmah sudjeluje i omogući” napore Ujedinjenih naroda za uspostavu humanitarnog koridora kroz tjesnac, kako bi se omogućila dostava ključne pomoći, gnojiva i drugih dobara.
07:50
Iranski predsjednik: Nitko nas ne može natjerati na predaju
Masoud Pezeshkian odbacio je pritisak Sjedinjenih Američkih Država, poručivši: “Nitko nas ne može natjerati na predaju” te da Iran “ne može biti prisiljen silom”. Na platformi X naveo je da je razgovarao s iračkim premijerom, pritom pozvavši SAD da ukloni vojne prijetnje iz regije Bliskog istoka.
Iran je pak ustvrdio i da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile svoje ciljeve u tzv. “Project Freedom”, prema priopćenju koje je objavio državni medij INSA, nakon što je Donald Trump najavio pauziranje operacije. U priopćenju se navodi da je Trump obustavio projekt “nakon čvrstih stavova i upozorenja Irana”.
Državna agencija Tasnim također je pozdravila tu odluku, nazvavši je u objavi na X-u: “Trump se povlači”. S druge strane, Trump je izjavio da je pauza u “Project Freedom” rezultat napretka u diplomatskim pregovorima.
We Muslims have already surrendered to the Almighty; no one else can make us surrender.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) May 5, 2026
In my call with Iraq's PM @AliFalihAlzaidy, I urged the US to remove military threats from our region; followers of the Shia school cannot be coerced by force. #Iran #Iraq https://t.co/9Fh1XJyl0F
07:49
Rusiji i Kini u interesu prihvatiti rezoluciju UN-a oko Irana
Prijedlog nove rezolucije kojom se od Irana zahtijeva da prekine napade i postavljanje mina u Hormuškom tjesnacu Rubio je nazvao testom korisnosti Ujedinjenih naroda, ujedno pozvavši Kinu i Rusiju da na nju ne podižu veto.
Naime, članice Vijeća sigurnosti UN-a započele su u utorak zatvorene razgovore o tekstu rezolucije koji su SAD sastavile sa Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtom i Katarom, a koji bi, ako bi bio usvojen, mogao dovesti do sankcija protiv Irana i potencijalno odobriti silu ako Teheran ne zaustavi napade i prijetnje komercijalnom brodarstvu, piše Reuters.
Prethodna "bahreinska" rezolucija propala je prošlog mjeseca nakon što su Rusija i Kina iskoristile svoje pravo veta u Vijeću sigurnosti, a prema riječima američkog državnog tajnika, u ovom tekstu su napravljene određene prilagodbe.
07:49
SAD ne želi novi veto
"Ne želimo da se na ovo ponovno stavi veto, napravili smo neke male prilagodbe teksta. Ne znam hoće li se time izbjeći veto ili ne. Mislim da je to pravi test za UN", izjavio je Rubio novinarima.
Poručio je i da je Kinezima i Rusima u interesu da se ta rezolucija usvoji i da se izvrši pritisak na Iran. "U njihovom interesu je da se međunarodni plovni putovi, posebno Hormuški tjesnac, ne zatvore i ne izazovu ekonomski kaos u desecima i desecima zemalja diljem svijeta“, istaknuo je Rubio.
Dan ranije, u sklopu napora za obnovu komercijalnog brodarstva kroz Hormuški tjesnac, američka vojska je objavila da je uništila nekoliko iranskih malih brodova, kao i krstareće rakete i dronove. Potvrđeno je i da su do sada dva komercijalna broda pod američkom zastavom prošla kroz Hormuz u pratnji američke vojske.
07:47
Rubio: Operacija je postigla svoje ciljeve
Nova operacija usmjerena na otvaranje Hormuškog tjesnaca, poznata kao "Projekt sloboda", je manjeg opsega i različita od izvornog borbenog plana, kazao je Rubio. Opisao ju je kao obrambenu operaciju.
Iako Rubio tvrdi da je operacija "Epski bijes" postigla svoje ciljeve, jedan od središnjih ciljeva američkog predsjednika Donalda Trumpa u pokretanju vojnih napada na Iran, napominje Reuters, bio je osigurati da Teheran ne razvije nuklearno oružje. No, Iran još nije predao više od 408 kilograma visoko obogaćenog uranija, ističe agencija.
Rubio je rekao da je vrijeme da Teheran "prihvati realnost situacije", dodajući da američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nastavljaju raditi na diplomatskom rješenju. To rješenje mora se pozabaviti svim nuklearnim materijalom koji Iran još uvijek ima zakopan "negdje duboko", izjavio je Rubio.