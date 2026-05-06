Trump iznenada zaustavlja operaciju 'Projekt sloboda'; Oglasio se iranski predsjednik

"Obostrano smo se složili da će, iako će blokada ostati na snazi, 'Projekt sloboda' (...) biti pauziran na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li se sporazum finalizirati i potpisati“, napisao je Trump na društvenim mrežama.

Još nema neposredne reakcije iz Teherana, javlja Reuters. Također, Bijela kuća nije trenutno odgovorila na zahtjev Reutersa za komentar o postignutom napretku ili o tome koliko će dugo trajati pauza.

Samo nekoliko sati ranije, američki državni tajnik Marco Rubio informirao je novinare u Bijeloj kući o naporima da tankeri koji se nalaze u Perzijskom zaljevu prođu kroz Hormuški tjesnac.