Trump okružen djecom: Spreman sam uništiti Iran

V. B.

05.05.2026 u 19:10

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: TOM BRENNER / POOL
Donald Trump, predsjednik SAD-a, izjavio je da je spreman dodatno destabilizirati i uništiti iransko gospodarstvo jer želi pobijediti, i to u trenutku dok su u prostoriji bila i mala djeca tijekom događaja u Bijeloj kući

Odgovarajući na pitanja novinara o ratu i gospodarskim prilikama u Iranu, Trump je rekao kako se nada da će gospodarstvo te zemlje propasti, pritom američke sankcije nazvavši "ogromnima" i "sjajnima", javlja Sky News.

'Novac im je bezvrijedan'

'Njihova valuta je bezvrijedna. Inflacija im je vjerojatno 150 posto… ne plaćaju svoje vojnike. Ne mogu ih plaćati. Novac je bezvrijedan', ustvrdio je Trump.

Iako njegove tvrdnje nisu u potpunosti točne, odražavaju šire gospodarske poteškoće u Iranu, gdje je situacija već dulje vrijeme teška, uz zabrinutost zbog vrijednosti iranske valute, rijala.

Prema podacima Nacionalnog vijeća otpora Irana, inflacija je krajem ožujka iznosila nešto manje od 54 posto.

Početkom godine u Iranu su izbili prosvjedi zbog gospodarskih uvjeta, koje su vlasti nasilno ugušile, pri čemu su, prema navodima, poginule tisuće ljudi.

Trump je također rekao kako je očekivao da će cijena barela nafte dosegnuti i do 300 dolara, no dosad je najviša zabilježena cijena bila oko 126 dolara po barelu.

