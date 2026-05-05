Trump okružen djecom: Spreman sam uništiti Iran

'Njihova valuta je bezvrijedna. I nflacija im je vjerojatno 150 posto … ne plaćaju svoje vojnike. Ne mogu ih plaćati. Novac je bezvrijedan', ustvrdio je Trump.

Odgovarajući na pitanja novinara o ratu i gospodarskim prilikama u Iranu, Trump je rekao kako se nada da će gospodarstvo te zemlje propasti, pritom američke sankcije nazvavši "ogromnima" i "sjajnima", javlja Sky News.

Iako njegove tvrdnje nisu u potpunosti točne, odražavaju šire gospodarske poteškoće u Iranu, gdje je situacija već dulje vrijeme teška, uz zabrinutost zbog vrijednosti iranske valute, rijala.

Prema podacima Nacionalnog vijeća otpora Irana, inflacija je krajem ožujka iznosila nešto manje od 54 posto.

Početkom godine u Iranu su izbili prosvjedi zbog gospodarskih uvjeta, koje su vlasti nasilno ugušile, pri čemu su, prema navodima, poginule tisuće ljudi.

Trump je također rekao kako je očekivao da će cijena barela nafte dosegnuti i do 300 dolara, no dosad je najviša zabilježena cijena bila oko 126 dolara po barelu.